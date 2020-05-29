Автомобилистов штрафуют по жалобам горожан От одной до трех тысяч рублей – с такими суммами расстаются автомобилисты Владивостока, которые паркуют свой транспорт в зонах зеленых насаждений, на клумбах и газонах. Только в Первореченском районе с начала мая за данное нарушение составили 33 протокола, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечают специалисты, о правонарушителях становится известно по итогам ежедневных рейдов, которые ведут во всех районах города представители административных комиссий, и после изучения жалоб граждан.

«В этом месяце в Первореченском районе к ответственности привлечены автомобилисты, припарковавшие свои машины на газонах на улицах Вострецова, 8-10, Героев «Варяга», 10, Колесника, 5 и на Партизанском проспекте, 58», – рассказали в административной комиссии Первореченского района.

Если вы стали свидетелем парковки в зеленой зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты, времени и места нарушения в ГИБДД или в интернет-приемную администрации Владивостока. Обращение рассмотрят, а нарушителя привлекут к административной ответственности.

Напомним, что во Владивостоке штрафы налагают не только за парковку на газонах, но и за незаконную торговлю, складирование отходов в непредназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»