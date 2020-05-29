Вниманию выпускников школы-интерната № 2 имени Николая Дубинина Уважаемые выпускники школы-интерната № 2 имени народного учителя Николая Дубинина 60-70-80-х и других годов выпуска.

В этом году традиционный вечер встречи выпускников – последняя суббота мая – не состоится по известным вам причинам. Здоровья всем, берегите себя, чтобы все было хорошо!

Также сообщаю, что в этом году уже начинается подготовка к юбилейному вечеру – 60-летию со дня основания школы–интерната № 2. Вечер состоится 28 мая 2021 года.

Председатель общественного благотворительного фонда народного учителя СССР Н.Н. Дубинина Валерий СЕМЕНОВ.