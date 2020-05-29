К работам по благоустройству подключили арбористов В парке Минного городка в эти дни трудятся арбористы – специалисты по обслуживанию деревьев и уходу за ними. Им предстоит провести санитарную обрезку 200 деревьев, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

«Арбористов привлекаем для проведения обрезки в труднодоступных местах, где невозможно подъехать на автовышке», – пояснили в городском управлении дорог и благоустройства.

Помимо работ в парке Минного городка специалистам предстоит провести санитарную обрезку деревьев и по другим адресам. В их числе – проспект 100 лет Владивостоку, 31-33, сквер на Енисейской, проспект Острякова, 49а, Восточный проспект, 41, Гамарника, 5-7 и ряд других.

Ранее городские службы освобождали территорию парка Мингородка от упавших ветвей и аварийных деревьев. Сейчас здесь восстанавливают сеть ливневой канализации. В этом году в парке отремонтируют лестницы, пешеходные зоны, установят фонари освещения, урны и лавочки.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»