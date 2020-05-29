Были колеса – стали крошкой для детских площадок С улиц краевого центра ежедневно сотнями собирают старые автопокрышки и передают их на дальнейшую переработку в специализированную компанию, сообщили в пресс-службе мэрии.

Порой недобросовестные граждане раскладывают их вдоль дорог, в лесополосе и даже организуют целые свалки. Тогда для сбора автопокрышек и наведения порядка привлекается спецтехника – тракторы, погрузчики и КамАЗы.

«На прошлой неделе на переработку в специализированную компанию было передано 1707 автопокрышек», – рассказали специалисты управления дорог и благоустройства Владивостока.

На днях городская служба убирала свалки старых шин на улицах Приморской, Космонавтов, проспекте «Красного знамени» и мысе Кунгасном.

Напомним, что переработкой использованных автопокрышек в Приморье занимается компания «ЭкоСтарТехнолоджи». Из старых шин они делают резиновую крошку, которая служит основным компонентом при изготовлении покрытия для детских и спортивных площадок. Специалисты уточняют: резиновая крошка, полученная после переработки автопокрышек и используемая для производства покрытий, является безопасной и для человека, и для окружающей среды.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»