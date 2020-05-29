Хлебопекам дадут на хлеб. Социальный Почти 63 миллиона рублей субсидий из краевого бюджета предусмотрено на производство социальных сортов хлеба в Приморье, сообщили в пресс-службе края.

В первом квартале 16 хлебопекарных предприятий подали заявления на общую сумму более 15 миллионов рублей. Это производители из Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Лесозаводска, Михайловского, Спасского, Партизанского, Хасанского, Красноармейского районов, Ханкайского, Тернейского округов и острова Попова, перечислили в региональном министерстве сельского хозяйства.

«Для предприятий местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, и островных территорий Приморья действует повышающий коэффициент в размере 1,5, субсидия составляет 5,1 тысячи рублей на одну тонну выпускаемой продукции. Для всех остальных предприятий – 3,4 тысячи рублей, – уточнили в министерстве. – При этом продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, изготавливаться из пшеничной муки с использованием опарного способа приготовления, из ржаной – с использованием заквасок».

Автор: Отдел новостей «В»