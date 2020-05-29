У застройщиков просят досуговый центр и магазин. Но главное – парковки Глава Владивостока Олег Гуменюк встретился с представителями компании «Специализированный застройщик «Мега Сити», которая планирует строительство многоквартирного жилого дома в районе улицы Жигура, 8.

Цель встречи – призвать застройщика наладить конструктивный диалог с местными жителями, чтобы найти баланс интересов и учесть пожелания людей, пояснили в пресс-службе мэрии.

Как сообщила представитель компании Елена Назарова, в их собственности находится объект незавершенного строительства, который давно в аварийном состоянии. В связи с этим конструкции представляют угрозу в техническом плане, так как возможно обрушение. Остатки здания заброшены и завалены мусором, территория опасна как для детей, так и для взрослых.

Именно поэтому собственник огородил объект и уже в ближайшее время приступит к его демонтажу. Параллельно ведется разработка инвестиционного проекта.

«Пока разрешения на строительство у нас нет, и окончательная концепция, каким будет объект, также не утверждена, – рассказала Елена Назарова. – Но мы уже встречались с представителями общественности – жильцами домов. И надеемся, что у нас с гражданами наладится диалог. Люди поддержали демонтаж аварийных конструкций, поскольку эта территория опасна и давно их беспокоит. Также жители высказали пожелание создать в будущем в новом здании детский развивающий досуговый центр и магазин. Граждане рекомендовали максимально обеспечить новый дом парковочными местами, чтобы их нехватка не стала новой проблемой для тех, кто уже живет в районе. Все предложения жителей мы будем стараться максимально учитывать».

Олег Гуменюк напомнил, что во Владивостоке есть ряд конфликтных объектов, где жители протестуют против стройки. Однако многие застройщики успешно налаживают диалог с гражданами, в итоге горожане поддерживают возведение новых объектов, территории которых застройщики благоустраивают, устанавливают на них полезные для всех спортивные или детские площадки и проводят благоустройство. Мэр призвал представителей «Мега Сити» постоянно находиться в контакте с жителями, информировать людей и администрацию города о планах строительства, а при необходимости создать рабочую группу, в которую войдут представители домов и компании.

«Город нуждается в строительстве жилья, но при этом необходимо проектировать новый объект так, чтобы он стал шагом в развитии района и города, – подчеркнул Олег Гуменюк. – Такой подход важен как для жителей и городской власти, так и для самого застройщика».

Фото с сайта vl.ru

Автор: Отдел новостей «В»