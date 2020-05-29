Возвращение парада В отдельной бригаде морской пехоты, ракетном полку береговой обороны и зенитном ракетном полку, в отдельных береговых батальонах ТОФ, расположенных во Владивостоке, приступили к подготовке военной техники к возобновлению тренировок парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Несколько десятков боевых колесных и гусеничных машин должны были проехать 9 Мая по главным улицам нашего города воинской славы. Однако из-за угрозы распространения коронавируса парад отложили, а технику временно законсервировали.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин распорядился провести парад Победы 24 июня. В этот день 75 лет назад в Москве состоялся грандиозный парад в честь разгрома фашистской Германии. Тогда по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов и флотов (за исключением Тихоокеанского, который готовился к войне с Японией).

Приказ о выведении с консервации техники отдал командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко. Специалисты уже приступили к проведению диагностики технического состояния, обслуживанию и мойке боевых машин.

В нашем округе помимо Владивостока парад Победы состоится также в Южно-Сахалинске, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ.

Фото из архива «В»

Автор: Николай КУТЕНКИХ