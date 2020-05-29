Спортивная набережная открыта для посещений Во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха.

Речь идет о пляжах и площадках на открытом воздухе, пояснили в пресс-службе мэрии. Так, от бетонных блоков уже освободили проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность.

Решение о постепенном снятии ограничений городские власти приняли на основе информации, прозвучавшей 26 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронарирусной инфекцией.

«Безусловно, люди устали и очень ждали даже таких послаблений режима, – считает глава города Олег Гуменюк. – Именно поэтому очень осторожно, постепенно будем убирать ограничения. При этом настоятельно рекомендуем соблюдать так называемую социальную дистанцию, надевать маски и перчатки при контакте с другими людьми. До полного снятия режима повышенной готовности еще далеко».

Напомним, что ограничительные меры на проезд автотранспорта к популярным местам отдыха во Владивостоке ввели в середине мая. Тогда стали закрытыми для транспорта мысы Вятлина, Тобизина, Кунгасный, бухты Ахлестышева, Парис, зоны отдыха в Моргородке, в районе Токаревского маяка и на набережной Спортивной гавани.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»