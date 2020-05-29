Режим ослабили, контроль усилили Количество административных комиссий, которые следят за соблюдением действующего режима ограничений, увеличили во Владивостоке до 16, сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время сотрудники мэрии, МВД и Росгвардии ежедневно в усиленном режиме проводят рейды и привлекают нарушителей к ответственности. Всего с начала мая составлено 635 административных материалов.

Рейды проводятся в первую очередь с целью проведения разъяснительной работы с горожанами. Им рассказывают о необходимости ношения масок в общественных местах, а также соблюдении социальной дистанции между людьми, которая составляет не менее 1,5 метра.

«Несмотря на некоторые послабления в режиме ограничений, во Владивостоке продолжает сохраняться опасность распространения коронавируса. В связи с этим нужно строго соблюдать установленные режимом повышенной готовности правила. За их соблюдением продолжают внимательно следить административные комиссии», – пояснили в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Особое внимание сейчас уделяется предприятиям, которые приступают к работе. Специалисты проводят детальный мониторинг соблюдения необходимых при режиме повышенной готовности санитарно-эпидемиологических требований.

Помимо этого, сотрудники комиссий продолжают ежедневно контролировать, как проводится дезинфекция в подъездах жилых многоквартирных домов. Так, с начала мая во Владивостоке проверили около тысячи адресов. По результатам таких рейдов составили 206 административных материалов.

Напомним, что ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений в регионе. Это стало возможным на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора.

Автор: Отдел новостей «В»