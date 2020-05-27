Преступление, которое раскрыл компьютер. В прошлом веке Продолжение историй, рассказанных «В» бывшим начальником уголовного розыска Владивостока Николаем Сухомлиновым

Напомним, что в 80-х годах прошлого столетия Сухомлинов работал инспектором отдела уголовного розыска Советского района.

Убить судью

– Был такой рецидивист по кличке Лютый, неоднократно судимый, дерзкий. Нет, он не был авторитетом в преступном мире. И очередную «путевку» в колонию получил по приговору суда Советского района за какое-то заурядное преступление. Но, когда ему зачитали приговор, он пообещал, что после отсидки вернется и убьет судью. Если уголовники идут на убийство милиционера, следователя или судьи, то не из жажды мести, а из тюремного куража, чтобы поднять свой статус в уголовном мире. Это такой воровской шик, ради форсу бандитского, – рассказывает Николай Сухомлинов. – Но подобные угрозы звучат нередко. Вряд ли кому-то хочется сидеть длительный срок по тяжкой статье в колонии строгого режима. Но в истории с Лютым все случилось иначе. Он отсидел (даже, кажется, вышел по УДО) и все-таки решил выполнить свое обещание. От наших информаторов из его окружения мы узнали, что у Лютого имелась граната-лимонка и что он собирается прийти на открытое заседание суда, чтобы взорвать судью в ее кабинете. Это сейчас на входе в суд дежурят приставы, стоят специальные металлоискатели. А тогда можно было беспрепятственно пройти в здание. Заходи кто хочет, проноси что угодно.

Сотрудники отдела УГРО по Советскому району даже знали дату и время, когда преступник намерился взрывать судью. Поэтому в этот день организовали около здания суда засаду. Информаторы не обманули, Лютый действительно пришел. Но какой-то звериной интуицией почувствовал, что его обложили и скрыться не удастся. Бандит на мгновение замешкался, и тут один из оперативников неожиданно для всех дал очередь из автомата, изрешетив стоящий рядом автомобиль. От испуга Лютый упал на землю. Он даже не успел вытащить лимонку из кармана штанов, как его тут же скрутили.

Задержание обошлось без жертв. Правда, осколками автомобильных стекол посекло глаза сотруднику УГРО Петру Румянцеву. Он потом долго лежал в больнице, прежде чем вернуться в строй. Кстати, Румянцев проработал в правоохранительных органах до выхода на пенсию. Но с возрастом у него стало падать зрение, он стал слепнуть – сказалось полученное ранение. Дорогостоящая операция, на которую Петр Анатольевич откладывал деньги с пенсии, не помогла. Врачи советуют сделать еще одну операцию, но у ветерана МВД на нее нет средств. И помощи ждать неоткуда.

Лютого задержали. В его карманах помимо гранаты нашли вальтер с полной обоймой и авторучку, переделанную под стрельбу мелкокалиберными патронами. Он основательно подготовился к убийству. Нетрудно представить, что бы произошло, если бы его не задержали. По окончании следствия бандита судили.

Интересно, что общественности преподнесли, будто Лютый все же взорвал гранату, когда его задерживали. Иначе как объяснить владельцу автомобиля, что его «Жигули» пострадали не от осколков бандитской лимонки, а от пуль, выпущенных из автомата сотрудником милиции, у которого не выдержали нервы?

За козла ответил

В отличие от Лютого уголовник по кличке Ворон был у криминального мира в авторитете. Хотя и не имел статуса вора в законе. Его биографию «украшали» судимости, а тело, даже пальцы рук и ног, – татуировки. Каждая иллюстрировала бурную жизнь Ворона. К примеру, фрагмент колючей проволоки на запястье указывал на то, что отбывал наказание в исправительно-трудовом учреждении. Голова девушки на плече разъясняла, что совершеннолетие осужденный встретил в воспитательно-трудовой колонии. Сабля без ножен на предплечье символизировала агрессивность хозяина холодного оружия. Иными словами, Ворон не жалел свое тело, превратив его в галерею бандитских татуировок.

Небольшое, но важное отступление. Когда произошла эта история, в системе Министерства внутренних дел СССР повсеместно начали активно внедрять компьютеризацию, в том числе для создания базы данных с информацией о пропавших без вести гражданах, о преступниках, находящихся в розыске, о нераскрытых преступлениях. Также в нее заносились отпечатки пальцев криминальных элементов, их характерные приметы, шрамы, цвет глаз, родинки, татуировки, явные физические увечья и так далее. На первых порах компьютеризации сведения о преступниках вручную набивались на перфокарты на специальных аппаратах, затем переносились на магнитную ленту для дальнейшего хранения. Отметим, что в УМВД России по Приморскому краю еще в конце 70-х годов был создан информационный центр, где изначально применялась система малых электронно-вычислительных машин (СМ ЭВМ). Все региональные информационные милицейские центры были завязаны на главный информационный центр МВД в Москве, что, несомненно, способствовало раскрытию преступлений.

Итак, летом 1983 года во Владивостоке на улице Залесной (это недалеко от остановки транспорта «Фабрика «Заря») произошло убийство. Неизвестный мужчина заколол курсанта ДВВИМУ, отдыхавшего на природе в компании одногруппников и девушек.

Сегодня эта часть города застроена коттеджами, а в начале 80-х здесь был частный сектор из 20 деревянных домов. Еще был лес и много полян, где отдыхали по выходным горожане.

В то злополучное воскресенье курсанты жарили мясо, пили вино, играли на гитаре и никого не трогали. За кустами, примерно в 10-15 метрах от них, гуляла еще одна компания, где были только одни мужчины. Они вели себя очень шумно, громко смеялись и каждую фразу перемежевывали матерщиной и непристойными выражениями. Судя по их поведению, соседи отдыхали давно и выпили тоже много.

Как показали участники курсантских посиделок, около трех часов дня к ним подошел мужчина из соседней компании и, присев перед костром на корточки, попросил угостить сигареткой, мол, свои закончились, а до магазина далеко. На что один из будущих мореходов грубо послал незнакомца подальше, обозвав его козлом. Чем вызвал одобрительный смех своих друзей.

Далее, по словам парней и девушек, произошло следующее. Незнакомец сказал: «Хорошо, спасибо».

Затем взял с мангала горячий шампур и, не вставая с корточек, спокойно вонзил его в грудь курсанта. Затем поднялся, отряхнул колени и ушел.

Все случилось так быстро, что очевидцы случившегося сначала не поняли, что произошло. А потом девушки дико закричали, увидев шампур в груди товарища и кровавую пену на его губах. Позже судмедэкспертиза установит, что удар пришелся прямо в сердце и смерть была мгновенной.

– Когда их опрашивали, они были в шоке и ничего толком не могли рассказать. Свидетели путались в показаниях, как будто убийство произошло не у них на глазах и не два часа назад. Но они запомнили, что убийца примерно 45-50 лет, был по пояс голый, и на груди у него татуировка – купола церкви, а на пальце правой руки – наколка в виде серпа и молота со звездой, и под ними слово БОГ, наколотое большими буквами. Согласно воровской символике это значит «недоволен приговором». Один из парней вспомнил, что у мужчины была еще татуировка СЛОН, что означает «с малых лет одни несчастья». Когда свидетели описали наколки, мы поняли, что курсанта убил человек, неоднократно судимый. Причем знакомый с зоной с малолетства, – рассказывает Николай Сухомлинов.

На другой день подробные описания татуировок неизвестного злодея были занесены в компьютер, и уже через несколько минут умная машина выдала имя и фамилию убийцы, а также адрес его постоянного места жительства во Владивостоке. Оперативникам оставалось только его задержать, что и было сделано без каких-либо проблем. Ворон дал признательные показания на первом же допросе.

– Это был первый случай в Приморье, когда благодаря информации в базе данных компьютер раскрыл тяжкое преступление – убийство. Не скрою, мы были поражены. Все тогда удивлялись: надо же, до чего дошел прогресс, скоро все преступления будет раскрывать ЭВМ. И профессия следователя отомрет. Но, как видим, прогресс помогает, но оперов не обгоняет, – улыбается Николай Григорьевич.

Фото предоставлено Николаем СУХОМЛИНОВЫМ

Автор: Сергей КОЖИН