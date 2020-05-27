Не хочу быть старшей! Почему молодежь не торопится создавать семьи и рожать больше одного ребенка

Житейское правило «сначала нянька, затем – лялька», несмотря на свою древность, востребовано и сейчас. И очень многим портит жизнь.

«Конечно, я ее простила. она моя мать. Но второго, а тем более третьего ребенка рожать не буду. не бывает такого, что всех детей родители любят одинаково.»

Насколько несправедлива эта фраза, часто повторяемая подругами матери, Ирка осознала лет в 11, когда младшему брату исполнилось 2 года. Мать вышла на работу, повесив основную часть заботы о малыше на плечи старшей дочери.

У Ирки и ее младшего брата Сашки разные отцы. Объединяет папаш одно: оба ушли из семьи, едва их дети научились ходить. Поэтому обязанности в семье распределялись следующим образом: тетя Зина, Иркина мать, зарабатывала деньги, Ирка же вела домашнее хозяйство и растила брата. Именно так, поскольку своего младшенького тетя Зина видела лишь по выходным, работала она в основном во вторую смену – в этом случае зарплата выходила выше. Домой возвращалась за полночь и детей могла наблюдать разве что спящими.

Второго не надо!

Будний Иркин день строился по следующему расписанию: ранний подъем, сбор младшего брата в ясли, себя – в школу. После школы – походы по магазинам. Они порой занимали большую часть дня (четверг, например, в те годы был «колбасным» днем – в поселковые магазины завозили колбасы, и народ выстаивал в часовых очередях, чтобы получить на руки килограмм докторской).

После Ирка готовила обед, делала уроки – что успевала, в семь забирала брата из сада и уже вечер посвящала Сашке. Напомним, что девчонке, когда она начала жить в этом режиме, едва исполнилось 11 лет. О совместных гуляньях после школы, равно как и о походах на шестичасовые сеансы на индийское кино (Ирка была большой его поклонницей), пришлось забыть. Прогулки мы совмещали с ее походами в сад за младшим братом.

Поэтому никто не удивился, что, окончив восьмой класс, Ирка решила распрощаться со школой и уехала поступать в техникум – как можно дальше от дома. Как она мне – по большому секрету – сказала, чтобы не было ни возможностей, ни поводов приезжать домой на праздники и выходные.

«Ну что ж теперь поделаешь, как не помочь матери, если она оказалась в такой сложной ситуации», – скажет кто-нибудь и будет в общем-то прав. Более того, сама Ирка была согласна с этим аргументом. И она вовсе не возражала против переложенных на нее забот. В какой-то степени ей даже нравилось ощущение взрослости, самостоятельности, которое вместе с этими заботами у нее появилось. Сбежала же она из дома от откровенно потребительского отношения матери. После рождения брата Ирка стала для родительницы чем-то вроде громоотвода. То есть в то время, когда нас отчитывали за двойки, несделанные уроки или за бардак в комнате, Ирке доставалось за то, что не успела постирать младшему колготки (машинка-автомат, даже советская «Вятка», для многих семей, кто помнит те годы, была несбыточной мечтой, люди довольствовались «Феей» или «Малюткой»). За то, что Сашка слишком часто болеет («значит, плохо его одеваешь!»). За то, что к ее возвращению с работы ужин успел остыть. Даже в своей неустроенной личной жизни мать винила старшую дочь. В чем связь? Да, собственно, ее и не было. Просто Ирка стала самой удобной мишенью для материнского гнева. И, к сожалению, лишь нотациями дело не обходилось, очень часто подруга приходила в школу со следами побоев, в том числе и на лице.

А знаете, в чем парадокс? От повзрослевшей Ирки мать получила гораздо больше отдачи в виде любви и заботы, нежели от шалапутного Сашки, который в 14 лет поспешил свалить из дома, подальше от материнской любви и вспоминал о существовании матери лишь в тяжелые времена, когда нужно было где-то пересидеть – отдышаться от слишком шумной жизни.

– Конечно, я ее простила. Как же иначе – она моя мать. Но вот ее зуботычин забыть не могу. Поэтому второго, а тем более третьего ребенка я рожать точно не буду, – рассуждала она годы спустя, выйдя замуж и сама став матерью. – Потому что не бывает такого, что всех детей родители любят одинаково. Кого-то все равно больше.

Эту же теорию подтвердили примеры из жизни еще одной семьи. Здесь росли две девчонки с разницей в возрасте в пять лет. Детство их пришлось на 50-е, и бытовые условия, как вы понимаете, были еще сложнее. Это важно, потому что старшая выполняла обязанности по дому наравне с матерью. В общем-то, ей это было не в тягость, если бы не постоянные наказания – в основном за проказы младшей сестры. Пролила, допустим, младшая чернила на скатерть, а досталось старшей – недоглядела. Убежала младшая на речку без спросу с подругами, за что получила от старшей полотенцем по заду. Малая, понятное дело, в слезы и матери жаловаться. В итоге опять старшая виновата: во-первых, недоглядела, во-вторых, маленькую обидела. Как-то совсем неравномерно распределялись и деньги на девчонок. На старшей экономили даже на одежде, младшей покупали игрушки по первому требованию.

А самое интересное – последствия у такого воспитания непредсказуемы: недолюбленная родителями дочь и в замужестве может быть несчастлива, и своему ребенку не даст тепла и внимания. А может, наоборот: не даст чаду от своей любви вздохнуть. Перекосы в воспитании никому счастья не приносили.

Условия меняются, аргументы – нет

Скажете, что ситуация изменилась и родители сегодня, рожая детей (осознанно рожая, потому что так хотят, а не потому, что о контрацептивах вовремя не задумались, и не ради маткапитала), трезво оценивают свои физические и душевные силы. Так, чтобы хватило на всех своих чад. И быт упростился максимально – белье стирает одна машина, посуду моет другая, полы подметает третья... А все равно старшие дети в семьях на правах золушек растут. Обязанностей много, да и наказывают чаще, чем других.

У моих знакомых трое детей. Старшая – ей 17 – уже пять лет живет по режиму младших братьев. Настолько, что, когда девушка на несколько дней уехала в другой город к родственникам, родители ей телефон оборвали: где младшему носочки искать и где хранится кимоно среднего для занятий единоборствами. Это они сами как-то рассказывали, то ли жалуясь на свою неосведомленность, то ли хвастаясь дочкой-помощницей. Только когда наблюдаешь за их жизнью со стороны, все равно видишь, насколько они бывают несправедливы к девчонке. Ну вот судите сами. Не помыли посуду пацаны за собой – виновата старшая сестра, так как нужно было либо проследить и убедить их (разумеется, без применения физической силы) вымыть тарелки, либо самой за них это сделать. Или вместо того, чтобы делать уроки, средний весь день играл в компьютере. На следующий день – ожидаемая двойка. Вы думаете, что разумные мама с папой проведут профилактическую беседу с сыном на предмет рационального использования времени? А вот и нет, виноватой, как всегда, оказывается старшая. Причина единая на все поколения – недоглядела. Честно скажу, как-то я попыталась сказать про нелогичность их поступков, мол, нельзя же столько ответственности вешать на неокрепшие плечи подростка, лишая его какой-либо собственной жизни. Знаете, что мне на это ответили? «А кому этим еще заниматься? Нам некогда – мы работаем!» «Но ведь вы младших не для своей дочери рожали, для себя, разве нет?» – вертелось у меня на языке. Но я все же нашла в себе силы промолчать: лезть в чужую семью с советами по воспитанию детей – дело неблагодарное. Особенно если этих советов у тебя никто не просит. Поэтому я просто надеюсь, что им на глаза попадется эта статья и они, возможно, что-то полезное позаимствуют и для себя.

По обязанностям и права

К слову, не только старшие дочери страдают от избытка обязанностей. Сын других моих приятелей с 10 лет взял на себя часть заботы о младших братьях. С годами эта часть только росла. Пока он не взбунтовался и не сбежал из дома. Время прошло, он стал взрослым и ... убежденным чайлдфри (люди, сознательно не желающие иметь детей. – Прим. авт.).

Вы не думайте, я в своем спитче вовсе не убеждаю освободить детей от обязанностей по дому и, в частности, от заботы о младших братьях и сестрах. Ни в коем случае! Просто, оказывается, нужно быть максимально осторожным, вовлекая ребенка в семейные обязанности. Во всяком случае, это следует из советов реальных и онлайн-психологов.

Например, ребенка надо просить об участии, ни в коем случае не обязывая его.

Сопоставляйте возраст с ответственностью (как по мне, так 11-летняя Ирка никак не могла взять на себя заботу о младшем брате в полной мере!)

Родители должны помнить: младшие – виртуозные провокаторы конфликтов. И если вы решили наказать старшего, не забывайте наказание разделить. А уж то, что вину за промахи младших несут старшие, и вовсе абсурд. Тогда правильней всего взять ремень и самому себе устроить взбучку, сразу за всех детей.

Тем более что, если старших постоянно шпынять за проступки младших, особой любви между ними никогда не будет.

И да, наделяя ребенка обязанностями (при его согласии – это обязательно), не обделяйте его и правами. И любите его не меньше младших.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА