«Работали, работаем и будем работать» Лидер цементного производства Дальнего Востока холдинг «Востокцемент» отмечает 23-й день рождения

Сегодня компания «Востокцемент» – один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Дальнего Востока. Это градообразующие заводы, гигантские логистические сети. Это социально ответственный бизнес. Это бренд качества и надежности, поставщик стройматериалов на главные стройки региона. А также это коллектив в пять тысяч человек. 22 мая все они отмечают 23-летие компании, с образованием которой стартовал новый этап цементного производства в макрорегионе.

В такие даты принято приводить цифры, графики и отчеты, но мы решили уйти от нормативов (все-таки журналистика – не производство, и для нашей профессии это позволительно и даже хорошо) и предоставить слово самим сотрудникам компании. Мы выбрали людей, которые являются ровесниками холдинга, и тех, чей стаж работы на предприятиях, входящих в «Востокцемент», составляет 23 года. Дали cлово и молодым, и опытным.

Алексей Сысоев, генеральный директор ООО «Востокцемент», стаж – 23 года.

«В 1997 году после института (получил профессию инженера-технолога по производству цемента) я устроился на работу на Теплоозерский цементный завод. Тогда он еще не был в структуре компании «Востокцемент».

Начал с должности стажера мастера в сырьевом отделении. Директор ТЦЗ Александр Степанович Милютин вызвал меня к себе и сказал: «Если хочешь стать специалистом, ты должен пройти и отработать на всех переделах, которые есть на заводе». Так и вышло. Я работал мастером и в сырьевом отделении, и в цехе обжига клинкера, и в цехе помола цемента. Работал в лаборатории инженером – химиком-лаборантом. Затем вернулся в сырьевой цех, только уже в качестве заместителя начальника (технолога на производстве). Был заместителем главного инженера (главным технологом завода), а потом и главным инженером ТЦЗ.

Как раз в то время – в 2002 году – ТЦЗ попал в группу компаний «Востокцемент». И дальше уже моя судьба была полностью связана с холдингом: был управляющим ТЦЗ, заместителем гендиректора «Востокцемента» по капитальному строительству, в 2008 году стал управляющим Спасским цементным заводом, которым руководил 10 лет. А совсем недавно, в 2018 году, стал генеральным директором группы компаний «Востокцемент».

После того как ТЦЗ был интегрирован в холдинг «Востокцемент», перемены почувствовали все. Это стало вехой в истории предприятия. Начали собираться технические совещания, принимались решения, что делать, чтобы производство работало эффективно. В предприятие начали вкладывать серьезные средства. Стали выплачивать вовремя зарплату, выделять средства на ремонт и модернизацию. Для меня как для главного инженера это был настоящий подъем!

Со временем меня стали брать на выездные совещания холдинга. Я слышал, как управляющие другими заводами защищают свои бюджеты, общался с руководством и понял: то, что делается на Теплом Озере, точно так же делается и на других предприятиях концерна. «Востокцемент» развивает заводы, так как понимает, что только твердо стоящие на ногах и современные предприятия могут генерировать прибыль. Для этого необходимо обновление оборудования, лабораторий, обучение персонала, повышение требований к нему.

Все это происходило на моих глазах, активно продолжается и развивается сейчас. Мы гордимся качеством нашей продукции и компанией, в которой работаем.

Я хочу пожелать развития всем сотрудникам холдинга и его предприятий. В «Востокцементе» есть возможность развиваться каждому человеку. Любая инициатива приветствуется. И, конечно, всем здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Нас не сломили кризисы, не сломит и пандемия. Работали, работаем и будем работать».

Владимир Кабанов, слесарь по ремонту агрегатов на «Спасскцементе», стаж – 23 года.

«За эти два десятка лет условия работы сильно поменялись. Во-первых, технику стали обновлять намного чаще. Во-вторых, появились качественный современный инструмент, приспособления, сам труд стал даваться легче. В-третьих, зарплата выплачивается всегда вовремя, постепенно повышается, полный соцпакет, больничные, отпуска.

Конечно, работа нелегкая. С одной стороны, можно сказать, что раньше было проще. Но в каком плане? Раньше машины были проще. А сейчас предприятие закупает современную технику. Она сложная, электронная. Как говорят, навороченная. Приходится самому развиваться, изучать, читать литературу, советоваться с коллегами, чтобы впросак не попасть. Благодаря этому все идет штатно, все решается».

Дмитрий Телегин, 23 года исполнится в 2020 году, техник-электрик ВБЩЗ.

«Работа на ВБЩЗ дает четкое понимание, что с точки зрения профессионального роста я нахожусь в правильном месте. У меня сейчас третья группа допуска к электросетям. Очень интересно разбираться в современном оборудовании, которым укомплектован завод. Осенью была построена четвертая стадия дробления, я принимал участие в ее строительстве. Недавно на самом заводе была построена новая подстанция. Доставляет удовольствие изучать ее. Туда без знаний лезть не стоит. Есть где применить свои навыки и получить опыт.

Плюс к тому «Востокцемент» проводит много интересных внутрикорпоративных мероприятий. В начале года я участвовал в слете молодежи компании, познакомился с людьми с других заводов: со «Спасскцемента», с «Якутцемента», с Теплого Озера. Все веселые, приятные, общительные. Выходные провели отлично и с пользой. Участвовали в семинарах, слушали лекции, занимались спортом».

Алена Бутикова, 23 года, лаборант минералогического анализа на «Якутцементе».

«Я устроилась в «Якутцемент» в 2017 году. Вместе со мной на предприятии трудится мой муж, а также почти вся его родня – братья и отец. Так что для нас это своего рода семейное предприятие. Вместе и на работу ходим.

В лаборатории я контролирую качество щебня, отбираю пробы, проверяю камень на все нормативные показатели. От нас зависит, какой камень пойдет дальше в отгрузку, чтобы не дай бог туда не попал брак. Отношение к работе у меня такое: я с удовольствием иду на работу и с удовольствием возвращаюсь домой. Мне кажется, это о многом говорит. И свободное время у нас есть. График удобный. Мы ходим на работу одной сменой и отдыхаем одной сменой. Коллектив очень дружный. Вместе отмечаем профессиональные праздники и участвуем в корпоративных мероприятиях. Два года назад даже заняли первое место в конкурсе по рыбалке».

Наталья Гусева, главный специалист по организации и оплате труда Теплоозерского цементного завода, стаж – 23 года.

«23 года – это мой непрерывный стаж на предприятии. А вообще на завод я пришла в далеком 1975 году. В советские времена у нас проводились социалистические соревнования, и мы всегда были первыми. В 90-е, когда начались смутные времена, я не захотела попасть под сокращение и перешла на другое место. Но, отработав там полтора года, поняла, что не могу без родного завода, и вернулась. Он у нас лучший.

Времена сейчас уже совсем другие, а люди по-прежнему замечательные. Все очень добросовестно относятся к труду. Когда в стране вводят в строй какой-нибудь объект, куда мы поставляли продукцию, я чувствую сопричастность и гордость за свою работу, за коллектив. Цемент – хлеб строительства. У нас важное, необходимое стране производство, чтобы строились дома, поселки, города».

Владимир Крючков, 23 года, помощник машиниста вагоноопрокидывателя на «Спасскцементе».

«Я родился и живу в Спасске-Дальнем. Родители работают на заводе. И я вслед за ними пошел трудиться на «Спасскцемент». Это крупное предприятие с огромной историей, которое выпускает очень важную продукцию, и я рад, что мой труд тоже полезен.

Я помогаю выгружать вагоны на заводе. Кажется, что работа сложная, но сейчас практически все делает техника. К платформе подходит вагон, ротор вагоноопрокидывателя его переворачивает. Все производится автоматически. Но без должного ухода и контроля нельзя. Техника работает, а вся ответственность все равно на человеке. В работе мне все нравится: график хороший, удобный, коллектив отличный. Зарплата устраивает».

Яна Маляр, 23 года исполнится в 2020 году, секретарь-референт ООО «Востокцемент».

«Я родилась в Приморье, но переехала на учебу в Санкт-Петербург (специальность «международные отношения»). Прошлым летом прилетела к бабушке во Владивосток, а затем пришла на собеседование в компанию «Востокцемент». Удачно его прошла и решила остаться здесь. Слетала в Питер, забрала вещи с документами и вернулась сюда, на новую работу и в новую жизнь.

Ни минуты не сомневалась в своем выборе. Меня привлекло то, что в компании сразу все было очень открыто, позитивно и современно. Условия тоже понравились. Такое ощущение, что сама судьба меня к этому подтолкнула. Огромный плюс, который отличает «Востокцемент» от других: здесь каждый сотрудник слышит своих коллег и остается ими услышанным. Каждый может попросить совет и обязательно получит помощь. Компании я бы пожелала бурного роста, а всем коллегам – идти только вперед».

Справка

В структуру холдинга «Восткоцемент» входят АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО ПО «Якутцемент», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод».