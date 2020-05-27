Реконструкция «Авангарда» начнется в этом году Открытый электронный аукцион на поиск подрядчика, который займется ремонтом стадиона «Авангард», объявила администрация Владивостока. Реконструкция будет вестись в два этапа, первый начнется уже в этом году, сообщает пресс-служба мэрии.

Начнутся работы с ремонта нижней части стадиона. Здесь появятся современные гаревые дорожки, а также универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол. Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где также будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники команд. Стадион оборудуют системой видеонаблюдения, LED-экранами и шумопоглощающими экранами. По периметру трека будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение. Проектом реконструкции также предусмотрен вынос инженерных сетей, находящихся на территории стадиона.

«После реконструкции на стадионе «Авангард» появится возможность заниматься различными видами спорта, не только спидвеем и мотокроссом», – отметили в городском управлении физической культуры и спорта.

Завершить первый этап реконструкции планируется до конца июня 2021 года. После этого начнется подготовка ко второму этапу работ – ремонту зрительских трибун. Вместимость посадочных мест увеличится до 7 тысяч, а над трибуной, как уже писал «В», появится навес, который позволит проводить мероприятия при любой погоде.

Отметим, что реконструкция стадиона «Авангард» ведется в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»