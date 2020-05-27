Место встречи народов – этномузей В столице ДФО на улице Нерчинской, 40 скоро появится музей культуры и традиций народов Башкирии и Татарстана, организованный Владивостокской общественной организацией татар и башкир «Дуслык», что значит «Дружба», при поддержке городской администрации.

Экспозиции будущего музея пока еще находятся в стадии формирования, но уже впечатляют своей уникальностью и оригинальностью. Ростовые фигуры девушек в ярких национальных костюмах, кухонная и бытовая утварь, музыкальные инструменты, книги на национальных языках и много других, не менее интересных артефактов, уже можно посмотреть и даже потрогать с разрешения председателя организации «Дуслык» Тахира Ибашева, депутата Думы города Владивостока.

Как рассказал корреспонденту «В» Тахир Анварович, создание этнографического музея – его давняя задумка, которой он болеет со дня рождения «Дуслык» в 2015 году. За пять лет было собрано много уникальных вещей, привезенных в Приморье в начале ХХ века и в довоенные годы из Башкирии и Татарстана, – их дарили будущему очагу культуры потомки переселенцев. Но у музея не имелось своего помещения, где бы эти экспонаты можно было разместить. Помогла администрация Владивостока, предоставив в аренду под офис и музей цокольное и заброшенное помещение в жилом пятиэтажном доме на улице Нерчинской в декабре 2018 года.

По словам Тахира Ибашева, «бардак в помещении был такой, что мама не горюй». На его восстановление, можно сказать из руин, ушла не одна тысяча рублей, собранных членами «Дуслык», а также грант администрации Владивостока в размере 150 тысяч рублей, выделенный на формирование экспозиции будущего этнографического музея. Официальное открытие офиса Владивостокской общественной организацией татар и башкир «Дуслык» состоялось в феврале этого года. Но ремонт помещения и обустройство экспозиций еще продолжаются.

– Городской грант стал для нас большой помощью: на эти деньги мы сшили национальные одежды, купили музыкальные инструменты, самовар, проектор и экран, чтобы можно было смотреть документальные фильмы о культуре наших народов, а также фильмы на национальных языках. Представители башкирского и татарского народа хоть и живут за тысячи километров от исторической родины, но свой язык, свою культуру не должны забывать. Особенно молодежь, которая родилась в Приморье и никогда не была на родине предков. Как гласит татарская пословица, кто не знает прошлого, тот не увидит своего будущего, – говорит Тахир Ибашев.

В 2019 году Владивостокская общественная организация татар и башкир «Дружба» завоевала президентский грант – 1 млн 272 тысячи рублей. Кстати, общая сумма грантов, выделенных на организацию национальных культурных центров, составляла более 3 млн рублей. Но в администрации Приморья подсказали, как правильно оформить документы, каких данных не хватает. «Дуслык» предоставил смету реальных расходов… И выиграл!

– Я был в шоке, когда мне сказали, что грант наш. Мы подали документы в последний день приема заявок. У нас не было уверенности в том, что их вообще примут. Но приняли! – радуется Тахир Анварович. – Теперь мы знаем, как оформлять заявку на грант, как формировать бюджет, куда писать и к кому обращаться в Москве. Поэтому с новыми заявками и инициативами будем выходить напрямую на московскую комиссию по выдаче президентских грантов, – резюмировал председатель организации «Дуслык».

На данный момент «деньги от президента» находятся на расчетном счете победителя и пока еще не расходованы. Тем более что обналичить грант невозможно и все расходы контролируются. На эти средства Тахир Ибашев заказал для музея башкирские и татарские национальные костюмы, настоящую башкирскую юрту, правда, в уменьшенном варианте, чтобы можно было установить в музее и в случае необходимости перевозить на автомобиле. Например, для демонстрации на общенациональном празднике «Сабантуй», который популярен не только у башкир и татар, но и у представителей всех диаспор, проживающих в Приморье. Это ежегодное мероприятие организует во Владивостоке организация «Дуслык» в рамках муниципальной программы «Развитие общественного партнерства».

По словам Тахира Ибашева, когда музей будет официально открыт для посещения, с его экспозицией смогут познакомиться не только приморцы, но и туристы из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран. Здесь их встретят национальными песнями и танцами, угостят татаро-башкирскими лакомствами. А почему бы и нет? Ведь этномузей и создается для укрепления дружбы и между народами бывшего Советского Союза, и между народами зарубежных стран, прежде всего Юго-Восточной Азии.

Фото автора

Автор: Сергей КОЖИН