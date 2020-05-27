«У нас торговых центров много, а деревьев – мало» Жильцы пяти домов на проспекте «Красного знамени» собрали подписи против точечной застройки под окнами

Жильцы домов № 96-104 на проспекте «Красного знамени» собрали более 800 подписей против строительства под их окнами (на месте нынешней автостоянки) нового общественно-бытового центра. Главное опасение граждан в том, что стройка нового объекта может нанести вред фундаментам жилых зданий.

Вечером 21 мая на придомовой парковке состоялся сход жильцов, на котором они подписали обращение против грядущей стройки, а также собрали средства на услуги юриста. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, жильцы старались соблюдать безопасную дистанцию и были в медицинских масках. Правда, не всегда это получалось.

По их словам, публичных слушаний проекта застройки территории с ними не проводилось, а о старте строительства они узнали 15 мая – после того, как рабочие принялись масштабно спиливать деревья с косогоров. 19 мая снос зеленых насаждений был остановлен решением администрации Владивостока. К тому времени пострадало уже более 100 деревьев.

– Словно какая-то спецоперация, – рассказывает местная жительница. – Приехали большие крытые грузовики, и рабочие стали, как ножом по маслу, срезать деревья. Спрашивали: зачем? Отвечают: ничего не знаем. У меня пожилая мама, ей 80 лет. Когда она увидела эту рубку из окна, ей плохо стало. Мы ее три дня откачивали. На дачу отвезли, потому что она бы здесь не выдержала. Когда мы в этот дом вселились, эти деревья еще маленькие были.

– Порядка 700 деревьев и 48 кустарников собирались вырубить, – возмущается Александр, житель 98-го дома. – Слава богу добились прекращения вырубки. Но уже насчитали 115 пеньков. У нас во Владивостоке торговых центров много, а деревьев мало. И вырубать единственное зеленое место, которое для наших домов является естественной преградой от шума и пыли дороги, – большой грех.

– Арендаторы территории начали активно вырубать деревья, которые ранее высадили жильцы домов на проспекте «Красного знамени», – рассказывает Наталья Кочугова, депутат Думы Владивостока по 15-му округу, присутствовавшая на сходе жильцов. – При этом проект строительства, насколько нам известно, не был согласован с жильцами. Публичные слушания не проводились. Разрешение на строительство у застройщика было выдано в 2008 году, когда действовали совсем другие нормы и правила.

Депутат направила запрос в администрацию Владивостока на предоставление всех документов: копий разрешения на строительство, на снос зеленых насаждений и договоров аренды. Подписи, собранные жильцами, будут также направлены в мэрию и в прокуратуру.

– Будем разбираться и добиваться того, чтобы разрешение на строительство отозвали, а договоры аренды на участки расторгли, – продолжает депутат. – Конкретно под застройку выделено два земельных участка, на которых сейчас находятся стоянки. Косогор – это отдельный земельный участок, запроектированный для будущего расширения дороги. Фактически строить можно на очень узком пространстве. Людям понятно, что нормально развернуть стройку на таком участке нельзя. Строителям так или иначе придется затрагивать границы красных линий.

Территория, выделенная под застройку, представляет длинный и узкий участок, обрамленный по бокам пятиметровыми косогорами. Участок этот пролегает вдоль нескольких многоподъездных многоэтажек.

– Проблема очень беспокоит всех жильцов близлежащих домов, – рассказывает Яна, жительница 98-го дома. – Строительство развернется под самыми окнами. Высока вероятность разрушения зданий. Здесь рядышком – через дорогу – уже ведется стройка крупного торгового центра, и жители 104-го дома уже жалуются на трещины в стенах. А представьте, если еще одна стройка развернется перед самыми окнами.

– Если рабочие выполнят подпорную стенку с неправильными расчетами, наш дом спокойно съедет, – говорит Альбина, жительница дома № 98 на проспекте «Красного знамени». – Дом был введен в эксплуатацию в 1978 году. У нас планировка террасного типа. Тогда здесь велась застройка всей возвышенности. Она была сделана с насыпями по определенным расчетам и под определенные нагрузки. Тут другие нагрузки невозможны. Везде насыпной грунт, до скальника – 7 метров.

Напомним, что 20 мая с жильцами домов № 96–104 на проспекте «Красного знамени» встретился глава Владивостока Олег Гуменюк. Он подчеркнул, что нынешние действия предпринимателя, затеявшего стройку, абсолютно неприемлемы.

«Первое, что обязан был сделать застройщик, – встретиться с жильцами, обосновать свой проект, выслушать, какие у людей пожелания и ожидания, выйти на конструктивный диалог, – высказал свою позицию мэр. – По многим объектам мы отстаиваем мнение граждан, в том числе в суде. В данном случае застройщик также должен договариваться с жильцами и искать баланс интересов».

Олег Гуменюк дал поручение специалистам мэрии еще раз проверить документы на строительство и аренду земельных участков, выданные в прошлые годы.

«Даже если нарушений не обнаружится, застройщик обязан выйти на конструктивный диалог с жильцами», – заявил глава города в завершение встречи.

Этот вопрос поставлен на контроль администрации и главы Владивостока.

– Строить какие-то грандиозные планы и говорить о том, что мы достигли чего-то, рано, – считает Дмитрий Беленький, юрист, представляющий интересы жильцов. – Те действия, которые уже совершены городской администрацией, а именно отмена разрешения на снос зеленых насаждений, мы считаем абсолютно адекватной реакцией на действия застройщиков. Потому что, по нашему мнению, разрешение им было выдано с нарушением закона. В диалоге с главой города мы пришли к пониманию, что однозначно надо оценить правовую природу разрешения на строительство. Насколько законно оно было выдано, все ли требования закона были соблюдены. Исходя из анализа документов, которые мы попросили у мэрии, будем принимать решение, как нам дальше действовать. Стройка, на наш взгляд, здесь невозможно в силу физических причин: близость к жилому дому, необходимость в большой глубине котлована. Это создает реальную угрозу существующим зданиям. Мы находимся в правовом поле. Оценим документы и примем решение. Вариантов немного. Разрешение на строительство может быть отменено главой администрации, если на то будут причины, если будут выявлены недостатки или нарушения закона. Либо если разрешение останется в силе, то будем инициировать исковое производство и доказывать в суде свою точку зрения. Граждане против строительства здесь торгового центра, и, как я полагаю, абсолютно обоснованно.

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автора, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ