Разыскиваются родные погибших под Сталинградом приморцев В Городищенском районе Волгоградской области, где шли самые ожесточенные и кровопролитные бои Сталинградской битвы, найдены останки солдат 87-й стрелковой дивизии.

Это тактическое соединение было сформировано в один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны, в 1942 году, в Спасске-Дальнем, а призывались его бойцы разными военкоматами Приморского края.

Обнаружил воинские захоронения поисковый отряд «Офицеры» Волгоградской региональной общественной организации «Поиск», уточняют в пресс-службе краевого правительства. На сегодняшний день установлены личности восьми погибших красноармейцев. Теперь перед властями и общественностью Приморья стоит задача отыскать их родственников.

Труфанов Василий Сергеевич, 1908 г.р., младший сержант, командир отделения. Место рождения: Татарская АССР, Банкуньский район, село Зерька (в медальоне – город Казань). Призван Шкотовским РВК, Приморский край, Шкотовский район. Адрес родственников: жена – Труфанова, Уссурийская область, станция Угольная.

Коваль Никифор Иванович, 1902 г.р., красноармеец. Место рождения: Уссурийская область, Хорольский район, село Хороль. Призван Хорольским РВК, Уссурийская область, Хорольский район. Адрес родственников: жена – Коваль, там же.

Чеплыгин (Чаплыгин) Николай Васильевич, 1913 (1912) г.р., красноармеец. Место рождения: город Спасск-Дальний, улица Толстого, 139 (в медальоне – Курская область, город Фатеж, деревня 1-я). Призван Спасским РВК, Уссурийская область, Спасский район. Адрес родственников: жена – Чеплыгина, там же.

Иванов Николай Николаевич, 1919 г.р., красноармеец. Место рождения: Приморский край, Владивосток. Призван Первореченским РВК, Приморский край, Владивосток, Первореченский район. Адрес родственников: мать – Иванова Анна Максимовна, Владивосток, 19 км, 6-я улица, дом отдыха ТОФ.

Попов Александр Фокеевич, 1905 (1900) г.р., красноармеец. Место рождения: Тамбовская область, Дегтянский район, с/з № 260. Призван Ворошиловским РВК, Уссурийская область, Ворошиловский район. Адрес родственников: жена – Попова, Уссурийская область.

Жолобов (Жолотов) Иван Яковлевич, 1907 г.р., красноармеец. Место рождения: Сталинградская область, Ленинский район, село Ленинск. Призван Шкотовским РВК, Приморский край, Шкотовский район. Адрес родственников: жена Жолобова (Жолотова) Елена Никитовна, Уссурийская область, Хасанский район, поселок Краскино.

Филишов (Филетов, Филешов) Иван Мамонтович, 1904 г.р., красноармеец. Место рождения: Новосибирская область, Куйбышевский район, деревня Бергуль. Призван Соколовским РВК, Соколовский район, Приморский край. Адрес родственников: жена Филетова Матрена Петровна, б/х Преображение, колхоз «Красный оленевод».

Валуйский Степан Григорьевич, 1915 г.р., красноармеец. Место рождения: Курская область, Большепроцкий район, село Б. Городище (сейчас Белгородская область, Большетроицкий район). Призван Ворошиловским РВК, Ворошиловский район, Приморский край. Адрес родственников: отец Валуйский Григорий, город Ворошилов.

Всех, кому что-либо известно о родственниках перечисленных красноармейцев, просят обращаться по телефону 8 (963) 838-56-68, электронный адрес pf0021@gmail.com.

Фото Алексея ВОРОНИНА