Население края пополняют новорожденные Без малого 500 малышей появилось на свет за период самоизоляции (за два с небольшим месяца) только в стенах Приморского краевого перинатального центра, информирует краевая пресс-служба.

290 мальчиков и 196 девочек – эти цифры радуют и впечатляют, говорит главный врач центра Татьяна Курлеева. При этом сразу 20 приморских семей стали счастливыми родителями двойняшек. В 13 семьях родилось по два сына, четыре семьи пополнились сразу двумя дочками, а в трех семьях родились двойняшки – мальчики и девочки.

– Режим самоизоляции, безусловно, отразился на каждой отрасли, мы не стали исключением, – отметила доктор Курлеева. – В перинатальном центре с первого же дня были приняты необходимые санитарные меры. Все пациенты и сотрудники на входе на территорию учреждения проходят контроль: специалисты проводят визуальный осмотр на наличие первичных признаков заболевания, измеряют температуру бесконтактным способом. В числе главных требований – ношение масок, социальная дистанция и тщательное мытье рук.

В связи с эпидемией были приостановлены посещение пациенток родными и партнерские роды. Торжественная выписка теперь проводится с ограниченным числом гостей. Как правило, встречает молодую маму с малышом глава семьи или близкий родственник.

Всего с начала года в перинатальном центре родилось 1153 ребенка: 628 мальчиков и 525 девочек, а в крае за четыре месяца появилось на свет более 5 тысяч малышей.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»