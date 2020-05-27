На службу через карантин В Приморье возобновился весенний призыв в Вооруженные силы РФ, ранее сдвинутый на несколько недель из-за введенного ограничительного режима.

Тем не менее все призывные комиссии во Владивостоке и других муниципалитетах края функционируют в особом режиме. В военкоматах, которые теперь постоянно обрабатываются с помощью средств дезинфекции подразделениями радиационной, химической и биологической защиты, будущим военнослужащим выдаются индивидуальные средства защиты, дистанционно измеряют температуру тела. Соответствующие санитарные меры соблюдаются на всем пути проезда призывников к местам несения службы. В частях и соединениях юноши первым делом попадают в изолированные помещения для прохождения двухнедельного карантина под наблюдением военных врачей.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в мае-июне из Приморья отправятся служить более 1750 призывников. На Дальнем Востоке это самый значительный контингент новобранцев. За исключением кандидатов в научные и спортивные роты, все остальные останутся служить на территории Восточного военного округа. Из общего количества около 300 человек планируется распределить на Тихоокеанский флот. Еще часть призывников отправится в учебные центры для получения воинских специальностей механиков-водителей, командиров отделений и артиллерийских расчетов, связистов, наводчиков, снайперов и гранатометчиков, поваров и пекарей.

Кроме того, на Дальний Восток самолетами и воинскими эшелонами уже доставляют призывников из других регионов России.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ