ЕГЭ стартуют на месяц позже. И сначала – на пробу Новое расписание ЕГЭ вновь подверглось небольшой корректировке. Согласно графику экзамены начнутся 29 июня. Новость же в том, что первые два дня испытания будут проводиться в пробном режиме, об этом сообщает РИА «Новости».

Пока известно, что детей в эти дни в школах не будет, а задача процедуры – отработать технические и организационные моменты ЕГЭ. Более подробную информацию о том, что такое пробный экзамен и для чего он нужен, официальные источники – Минпросвещения, региональное министерство образования – обещают представить чуть позже.

В штатном же режиме, то есть по-настоящему, ГИА для учеников 11-го класса начнется 3 июля с экзаменов по географии, информатике, литературе. Напомним, что ЕГЭ по русскому языку пройдет в течение двух дней – 6 и 7 июля (это самое массовое испытание разделили на два дня для того, чтобы уменьшить число присутствующих). 10 июля пройдет ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по физике и истории, 16 июля – по химии и обществознанию, 20 июля – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по всем предметам.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что и дети, и преподаватели на экзаменах должны будут находиться в перчатках и масках.

Автор: Отдел новостей «В»