Гримасы коронавируса: хозяева бросили зоопарк Владельцы мини-зоопарка «Мир пушистиков», находившегося в здании на Батарейной, 4 (зоопарк арендовал площади у океанариума «Аквамир»), бросили своих питомцев на произвол судьбы.

Как сообщил портал Vl.ru, как и все общественные помещения, зоопарк закрылся в конце марта. Спустя некоторое время владельцы на страничке «Мира пушистиков» в «Инстаграме» просили помощи у владивостокцев на прокорм животных. А на днях стало известно, что владельцы компании просто закрыли свои помещения, оставив взаперти часть питомцев.

Как рассказал портал Vl.ru, брошенных животных, среди которых – енот, носуха, дикобраз, попугаи и другие звери и птицы, нашли сотрудники океанариума, открыв запертые помещения.

– В прошлую среду, 21 мая, наш сотрудник совершал обход здания океанариума и обратил внимание, что в помещении этого зоопарка стоит шум. Мы его открыли и обнаружили брошенных животных. Все они купались в собственных испражнениях и были дико голодные. Мы поставили в известность муниципалитет, и наше предприятие приняло решение оказать помощь этим животным, – сообщил Александр Суворов, директор МУП «Лазо», в ведении которого находится океанариум на Батарейной. – Все животные из-за отсутствия питания и ухода в состоянии, близком к критическому.

На звонки из океанариума арендатор не отвечает. Пока животные не нуждаются в кормах, администрация океанариума справляется своими силами. Тем не менее, пишет Vl.ru, звери будут рады яблокам, капусте, моркови и мясу. Подробности можно уточнить по телефону 8 (908) 442-42-14.

Сегодня руководство океанариума готовит документы на расторжение договора аренды с бизнесменами, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Вместе с этим будет решаться и судьба брошенных питомцев.

«Мы планируем оставить их себе, эти животные уже не смогут жить на воле, а здесь будут в безопасности и станут частью экспозиции. Но для этого предстоит решить ряд юридических вопросов. Ведь, как бы это ни звучало, животные в данной ситуации – это имущество. И, конечно, мы будем заботиться о них столько, сколько нужно», – подчеркнул Александр Суворов.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»