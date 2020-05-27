Приморье смягчает режим ограничений Разрешено посещать парикмахерские и ателье. И заниматься спортом – на расстоянии 5 метров друг от друга

Первый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, начинается во Владивостоке и Приморье, сообщает пресс-служба правительства края. Могут начать работу парикмахерские, магазины площадью до 400 квадратных метров, разрешены занятия спортом на воздухе…

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 40 жителей края. Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 приморцев составило 1735 человек. Прирост за сутки – 2,3 %. При этом количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших, причем более чем в два раза, составив 89 человек. Всего с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов.

Именно в связи со столь обнадеживающей статистикой в крае и начаты мероприятия по начальному выходу из ограничений - на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора после того, как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного – 1. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко, которое прошло вчера.

Необходимость снятия ограничительных мер в отношении ряда предприятий и организаций в правительстве Приморского края обсуждается давно, поскольку и «люди устали», и «негативные последствия эпидемиологических ограничений очевидны» – кризис коснулся более чем 20 тысяч предпринимателей, краевой бюджет из-за коронавируса недосчитается 21 млрд рублей.

Какие же послабления ждут приморцев? На заседании штаба отмечено: возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного уличного входа и с предельным количеством посетителей – один человек на 4 квадратных метра. Также возможны занятия физкультурой и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров. При этом необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические мероприятия, масочный режим.

Первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы не допустить роста заболеваемости, будет усилена работа административных комиссий.

Глава региона также отметил, что частичное снятие ограничений начнется во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа, поскольку четверть всех заболевших коронавирусом в Приморье приходится на этот город.

Автор: Отдел новостей «В»