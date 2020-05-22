Приморье подвергли масштабной дезинфекции Специалисты министерства ГО ЧС Приморья провели санитарную обработку территорий в Дальнереченском, Ольгинском, Красноармейском, Михайловском районах, в Лесозаводском городском округе и других муниципалитетах.

Как пояснили в пресс-службе региона, мероприятия направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Были обработаны скверы, парки, детские площадки, дороги, тротуары и другие общественные пространства края.

«Дезинфекция – одно из самых эффективных средств профилактики. Применяется специальный препарат, рекомендованный Роспотребнадзором. Он совершенно безопасен для людей и животных», – отметили специалисты.

Автор: Отдел новостей «В»