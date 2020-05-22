Занятым на неотложной работе родителям помогут дежурные группы Во Владивостоке дополнительно открылись дежурные группы в 14 детских садах. Принять малышей смогут в детсадах № 49, 93, 5, 30, 134, 125, 141, 184, 33, 44, 11, 28, 37 и 140. В каждом из них будут работать от 3 до 4 дополнительных групп, сообщили в пресс-службе мэрии.

Группы созданы для детей, чьи родители обеспечивают неотложные мероприятия в условиях чрезвычайных обстоятельств (медицинские работники в медицинских учреждениях и аптечных организациях; сотрудники организаций, обеспечивающих товарами первой необходимости; работники непрерывно действующих ведомств и предприятий, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные работы и т.д.).

Для оформления ребенка в дежурную группу необходимо обращаться в управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока по телефонам 8(423)253-44-51, 8(423)253-47-04, 8(924)128-84-15.