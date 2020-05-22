Медикам Владивостока увеличат компенсацию за съемное жилье Максимальный размер компенсации медработникам за съем жилья в приморской столице увеличат с 20 до 30 тысяч рублей. Решение было одобрено на социальном комитете Законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Изменения были разработаны по поручению главы Приморья, который недавно посетил Центр охраны материнства и детства ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» и ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2».

Как пояснили в депутатском корпусе, региональные меры поддержки медицинских работников действуют в Приморье с 2019 года. Одна из них – это компенсация расходов на съемное жилье. Первоначально в краевом законе была прописана компенсация расходов за наем одного жилого помещения в размере до 20 тысяч рублей ежемесячно в случае, если медработнику не предоставлялось служебное или специализированное жилье. В условиях Владивостока, где жилье достаточно дорогое, этой суммы недостаточно, поэтому размер компенсации для медиков в краевом центре решили увеличить на 10 тысяч рублей.

Поправки будут внесены в закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения». Их собираются принять сразу в трех чтениях на очередном заседании ЗС ПК, намеченном на 27 мая.

В краевом бюджете на предоставление мер соцподдержки отдельным категориям медицинских работников ежегодно предусматривается 253,5 млн рублей.

Фото пресс-службы ЗС ПК

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ