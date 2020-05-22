Вымыл руки – надел перчатки, снял перчатки – вымыл руки Перчатки во время пандемии коронавируса нужно надевать на чистые руки и носить не более двух часов подряд, рекомендует врач-дерматолог Марина Горностаева.

По ее словам, провести гигиеническую обработку рук можно, вымыв их с любым мылом или обработав антисептиком. Перчатки вне зависимости от их материала нужно надевать, когда кожа уже высохнет.

«Время носки одноразовых перчаток — не более двух часов, тканевые можно носить весь день. Вопрос, навредит или нет это коже, в ситуации пандемии, я считаю, поднимать вообще не совсем правильно. Сейчас это мера необходимая и обязательная для сохранения здоровья и жизни», – цитирует дерматолога РИА «Новости».

Также дезинфекцию рук необходимо провести после носки перчаток, уточнила Горностаева. А чтобы избежать сухости и появления зуда на коже, врач советует ее увлажнять с помощью питательного крема или лосьона.

Автор: Отдел новостей «В»