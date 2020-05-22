Держите спирт в ладонях Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал об ошибках, которые совершают люди при использовании санитайзеров для дезинфекции рук.

Прежде всего специалист напомнил, что для дезинфекции необходим контакт санитайзера с кожей рук на протяжении 30 секунд. При этом спирт должен коснуться всей поверхности кожи.

Помимо этого, Комаровский напомнил, что для успешной дезинфекции следует вылить на руки не менее 3 мл санитайзера. Меньшее количество очищающего вещества, по словам медика, испарится быстрее положенных 30 секунд.

Специалист пояснил, что для того, чтобы на руке оказалось 3 мл антисептика, необходимо, чтобы ладонь взрослого человека оказалась им наполнена, пишет Федеральное агентство новостей.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»