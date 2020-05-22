За поездки в автобусах без масок можно предстать перед судом Сотрудники управления транспорта администрации Владивостока постоянно проверяют, как пассажиры и водители общественного транспорта соблюдают масочный режим.

На этой неделе местом очередных рейдовых мероприятий стали остановки «Луговая» и «Баляева», сообщили в пресс-службе мэрии. Всем, кто находился в салонах без защитных масок, напоминали о необходимости неукоснительно соблюдать это требование.

Как уточнил главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич, еще неделю назад количество пассажиров в масках составляло не больше 50 %. Сегодня можно говорить о значительном увеличении этого числа.

«По нашим приблизительным подсчетам, в эти дни в масках совершают поездки по городу около 80-90 % пассажиров, – пояснил он. – Это же касается и водителей. К сожалению, многие из них жалуются, что целый день на рабочем месте находиться в маске нелегко. На это мы отвечаем, что в ситуации с коронавирусом других возможностей защитить свое здоровье и здоровье окружающих, к сожалению, нет».

Также специалисты управления проверили наличие в путевых листах отметок о проведенных санитарных обработках салонов. Все водители отчитались о дезинфекции, предъявив соответствующие записи.

Напомним, что в Приморье с 30 апреля действует масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания при посещении организаций торговли, предприятий, оказывающих социально-бытовые услуги, при поездках на общественном транспорте, в том числе такси. Только за минувшее воскресенье в регионе составили почти 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. В суды направлен 41 материал, в Роспотребнадзор – 54.

По всем вопросам работы общественного транспорта во Владивостоке можно обращаться в управление транспорта городской администрации по телефону 2614-334.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/ www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»