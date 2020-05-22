Вместо козьей тропы – новая лестница Подрядная организация приступила к строительству новой лестницы в районе дома № 18 на улице Кипарисовой. Она свяжет жилой микрорайон с остановкой общественного транспорта «Окатовая».

Как пояснили в пресс-службе мэрии, с просьбой обустроить на данном участке лестницу в городскую администрацию обратились местные жители. Чтобы подняться к своим домам, им нужно было или идти вокруг, или взбираться вверх по косогору.

«Объект включили в список ремонта и строительства на этот год, оперативно нашли подрядчика, и компания уже приступила к работам», – подчеркнули специалисты управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

Уже в скором времени на месте тропы по косогору появится новая лестница. Для удобства пешеходов она будет оборудована поручнями.

Отметим, что сейчас во Владивостоке в самом разгаре ремонт лестниц на Сахалинской, 58, Борисенко, 100 и Адмирала Кузнецова, 50а. Завершился ремонт на Адмирала Юмашева. Здесь возвели две новые лестницы в районе домов № 28 и 38. Две лестницы появились и на Борисенко, их сделали в районе домов № 44 и 94. Завершен ремонт лестниц на проспекте Острякова, 26, Океанском проекте, 119 и Сахалинской, 48. Всего в планах на этот год – ремонт лестниц более чем по 30 адресам.

Фото Евгения КУЛЕШОВА/ www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»