Асфальт поднимает настроение горожан Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт придомовых территорий по программе «1000 дворов» и муниципальных дорог. Чтобы не отстать от графика, работы не прекращают даже в выходные дни, если не мешает капризная приморская погода.

На замене бордюров и укладке асфальта задействовано большое количество рабочей силы, самосвалов и специальной тяжелой техники. Жители Владивостока могут сами в этом убедиться, проезжая по автомагистралям города. Каждый день на дорогах краевого центра появляются десятки и даже сотни метров нового асфальта, при этом надо отметить, что пресловутых пробок на дорогах нет, настолько грамотно организованы ремонтно-восстановительные работы. Ну и режим самоизоляции привел к некоторому снижению потока транспорта на дорогах краевого центра.

В минувшую среду свежее дорожное полотно появилось в Первореченском районе на улице Сабанеева около дома № 22. Здесь берет начало новая дорога, которая протянется до Дальрыбвтуза, до примыкания к одной из главных автомагистралей на улице Луговой.

Первые самосвалы привезли горячий асфальт на Сабанеева после обеда, последние – около восьми часов вечера. За четыре с половиной часа рабочие подрядной организации, выигравшей муниципальный тендер, уложили 1000 кв. метров дорожного покрытия в два слоя. Здешняя дорога будет трехслойная.

Укладка асфальта (без перерывов на перекур) проходила под надзором не только бригадира компании-подрядчика «Бетон-Сервис» Николая Романова, но и местных жителей, пристально наблюдавших за процессом из своих окон. Как выразилась одна из жительниц, специально вышедшая из дома на улицу, чтобы посмотреть, как работают дорожники, «свежий асфальт поднимает настроение».

– Сегодня у нас небольшой праздник – день первого асфальта. Даже не верится, что наша улица Сабанеева получит новую дорогу. Мы этого дня ждали, наверное, лет тридцать. Сколько здесь живу, столько и мучаемся с разбитой дорогой, – признается женщина.

На время ремонта участок дороги перекрыли с двух сторон, чтобы не мешали автомобили. Поэтому первопроходцами обновленной автомагистрали стала… местная ребятня, проверившая своими ногами качество и надежность еще горячего покрытия. Для них укладка асфальта стала развлечением. Осторожно трогали его носками обуви, не провалится ли… Убедившись, что покрытие держит, смело топтали по новому полотну.

Как рассказал «В» Николай Романов, после ремонта магистральной трассы начнется ремонт дороги на придомовой территории дома № 22 по программе «1000 дворов». Но какая организация будет подрядчиком на этом объекте, неизвестно. Это определит тендер.

Кстати, местные жители попросили бригадира установить на дороге, опоясывающей их многоподъездный крейсер, двух «лежачих полицейских», чтобы хоть как-то остановить водителей-лихачей. За домом расположена благоустроенная детская площадка – впритык к объездной дороге к детскому дому № 2.

Как выяснилось, подрядчики не могут помочь жителям в решении этой проблемы. Посоветовали данным вопросом озадачить управляющую компанию «Радон», обслуживающую жилые дома на улице Сабанеева. По словам бригадира, руководство «Радона» должно обратиться в ГИБДД города с предложением установить «лежачих полицейских» и соответствующие дорожные знаки. И если Госавтоинспекция даст на это добро, то искусственные препятствия могут появиться здесь на законном основании.

Все ремонтные работы на улице Сабанеева, включая установку новой лестницы около школы № 69 и там же опорной стены, должны завершиться к середине августа. После чего рядом с домом № 22 высадят кустарники и деревья. Подвоз саженцев и чернозема будет организован управлением благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, что в текущем году на первом этапе программы «1000 дворов» запланировано благоустройство на более чем сотни придомовых территорий. В прошлом году ремонт асфальтобетонного покрытия, а также установка детских и спортивных площадок были проведены более чем в 300 дворах.

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Автор: Сергей КОЖИН