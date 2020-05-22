Внеси свой вклад в архив «Образов войны» Приморцам предлагают принять участие в масштабном всероссийском проекте «Образы войны», сообщает пресс-служба краевого правительства.

Работа подразумевает создание многотысячного архива фотографий, посвященных событиям и фактам Великой Отечественной войны. Поделиться снимком может каждый желающий. Для этого нужно зайти на официальный сайт проекта «Образы войны» и нажать кнопку «Прислать фото».

Сегодня на портале размещено уже 36 рубрик с кадрами, на которых запечатлена жизнь в Великую Отечественную войну. Здесь есть фотоальбомы обороны и блокады Ленинграда, освобождения Крыма, Венгрии, Молдавии, Румынии, Югославии.

«Приморцы могут загрузить на сайт «Образы войны» фотографии из личных и семейных архивов. Авторские права при этом сохраняются. В последующем снимки могут быть использованы только в некоммерческих целях, к примеру, для образования и воспитания подрастающего поколения. Школьные учителя, преподаватели вузов вправе включать кадры в свои презентации, использовать их как иллюстрации к учебникам и атласам», – уточнила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Организаторы проекта «Образы войны» – Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), РОСФОТО, Мультимедиа Арт Музеем (Москва), Российским фондом культуры и Музеем Победы.

Фото с сайта www.primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»