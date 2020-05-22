Тревожатся за близких и рабочие места Более 200 звонков поступило на телефон горячей линии психологической помощи Приморья за 50 дней самоизоляции.

Как сообщили в пресс-службе региона, основная тематика входящих звонков – беспокойство за близких: как уговорить пожилых родителей не выходить из дома, тревога в связи с нахождением близких людей за пределами РФ.

«С 1 апреля наши психологи приняли 203 звонка. Они не только от жителей края, но и из других городов и областей. Было несколько звонков от представителей русской диаспоры Кипра и Испании. В основном звучат вопросы по самоизоляции. Когда закончились мартовские каникулы и школы перешли на дистанционное обучение, увеличилось количество звонков от родителей в связи с трудностями в воспитании и дистанционном обучении», – сообщили в отделении психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра, на базе которого и работает горячая линия.

Уже почти два месяца психологи оказывают помощь и поддержку жителям региона. «Из общего числа звонивших две трети – женщины, средний возраст 40+, – говорят психологи.

Нередко звонок превращается в полноценную психологическую консультацию, только дистанционную. Клиенты работают совместно с психологом над чувством тревоги, пробуют различные техники, позволяющие звонившему стабилизировать свое эмоциональное состояние.

«Часто звонят не только из-за беспокойства и психологических проблем. 18 % звонков были связаны с трудовыми отношениями: что делать, если работодатель заставляет работать, несмотря на объявленный режим самоизоляции, отправляет в отпуск без содержания, куда обратиться в связи с потерей работы», – говорит психолог центра.

Данные звонки специалисты переадресовывают юристу Владивостокского клинико-диагностического центра, который дает консультации бесплатно, а также помогает скоординироваться с правомочными по данным вопросам службами.

Справка «В»

Телефоны бесплатной горячей линии психологической поддержки: 8(423)240-15-32, 266-77-15, режим работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00, в выходные дни – с 10.00 до 13.00.

Фото Александра САФРОНОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»