Дело к лету – браконьеры оживились На днях в заливе Петра Великого в Дальневосточном морском заповеднике пограничники задержали два браконьерских катера с орудиями для ловли краба.

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице Дальневосточного морского заповедника в социальной сети «Инстаграм», госинспектор обнаружил катера нарушителей недалеко от острова Большой Пелис и сообщил координаты в Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю. Спустя считаные минуты пограничники вышли на задержание.

После того как браконьеры заметили охрану, одно судно покинуло акваторию в направлении маяка Гамова, второе ушло к острову Клерка, между островами Матвеева и Де Ливрона. Но в итоге оба катера были задержаны, на нарушителей составлены протоколы.

Как подчеркнул в сообщении на страничке в «Инстаграме» директор заповедника Николай Якушевский, сегодня практически 100 процентов материалов по нарушениям режима особо охраняемых природных территорий доводятся до логического конца: нарушители получают штраф или же привлекаются к уголовной ответственности. По его словам, браконьеры сегодня – это преступные группы, одиночки уже не встречаются.

Автор: Отдел новостей «В»