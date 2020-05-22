Защитник «Спартака-Приморье» – лучший в суперлиге Спортивные журналисты Москвы назвали лучших спортсменов досрочно завершившегося чемпионата РФ по баскетболу в суперлиге среди мужчин сезона-2019/2020.

По версии обозревателей портала Евробаскет (эти данные выложены на сайте), первое место безоговорочно и с большим отрывом от других претендентов занял защитник «Спартака-Приморье» Квамейн Митчелл. Американский легионер нашей команды также стал самым полезным на площадке и признан лучшим зарубежным игроком в российских клубах первого дивизиона. Кроме того, этот баскетболист возглавил первую символическую сборную суперлиги.

В среднем в каждом матче Квамейн Митчелл набирал 13 очков, даже с учетом нескольких пропущенных из-за травмы игр. В наиболее результативных для себя поединках он в одиночку зарабатывал для клуба от 30 до 40 очков. Также у спартаковца в лиге наиболее высокий показатель точно отданных передач – более пяти в каждой встрече.

Помимо него в стартовую пятерку турнира включен наш нападающий Максим Шелекето. В среднем за матч он набирал 12 очков.

Из других игроков «Спартака-Приморье» в список кандидатов на попадание в «сборную» первого дивизиона рассматривались защитник Алексей Вздыхалкин, форвард Александр Захаров и центровой Алексей Курцевич.

Завидный показатель. Главному тренеру «красно-белых» Максиму Учайкину удалось в минувшем сезоне создать боеспособный коллектив. После 27 туров приморцы занимали первое место в турнирной таблице, в ходе первенства они лишь однажды в середине зимы уступили лидирующие позиции клубу «Самара».

Официальные итоги чемпионата объявят на заседании исполкома Российской федерации баскетбола. Пока неизвестно, когда именно оно состоится.

Фото с сайта БК «Спартак-Приморье»

Автор: Отдел новостей «В»