За гостями региона присмотрит туристская полиция УМВД Владивостока проводит набор на службу в специализированный взвод туристической полиции полка патрульно-постовой службы.

После того как эпидобстановка нормализуется, подразделение займется обеспечением комфорта и безопасности российских и иностранных туристов во время их пребывания в Приморье.

Как уточнили в Управлении МВД России по Владивостоку, туристическая полиция будет патрулировать пешие зоны в центре города, консультировать гостей краевой столицы и оперативно реагировать на попытки противоправных действий.

Помимо стандартных требований, предъявляемых к кандидатам для службы в МВД, желающим служить в турполиции, необходимо иметь высшее образование, знать иностранные языки. В приоритете – владение английским, китайским, японским или корейским языками.

Подобные органы правопорядка уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных туристских центрах в европейской части России. Напомним, что идея создания туристической полиции в Приморье возникла в прошлом году.

Фото Дениса НАГАЕВА /primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»