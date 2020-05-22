Накормили, обучили и в море отправили Три тюленя-ларги были на днях выпущены обратно в среду обитания после реабилитации в центре «Тюлень». Как сообщается на страничке центра в «Фейсбуке», в море вернулись детеныши дальневосточной нерпы (она же ларга), найденные около полутора месяцев назад в прибрежной зоне Владивостока и Славянки.

Центр «Тюлень» много лет занимается реабилитацией детенышей ларги и всегда выпускает своих пациентов в море. Как правило, малыши-нерпы после расставания с матерью в дикой природе постепенно приучаются жить самостоятельно. Но нередки случаи, когда они оказываются в одиночестве слишком рано (например, мать и малыша уносит в разные стороны во время шторма). И тогда маленьким ларгам грозит опасность: они еще не умеют питаться рыбой, теряют в весе. Именно таких малышей находят неравнодушные люди и передают реабилитационному центру. Детеныша в центре обследуют, лечат (бывает, что проводят сложные операции, например, если у малыша переломы), выкармливают сначала специальной смесью, а потом учат самостоятельно питаться сырой рыбой. Окрепших, самостоятельных тюленят возвращают в дикую природу.

Вот и на этот раз в бухте Опасной Лазовского района (поближе к Лазовскому заповеднику, подальше от районов, где много людей) в море были выпущены тюлени Саша Татарский, Слава Пассажирская и Дима (имена в центре дают каждый год разные, причем все они условные – реабилитация проходит так, чтобы тюлени не привыкали к человеку).

– Все три детеныша были истощены, у всех были проблемы с пищеварением, – рассказала порталу Vl.ru директор реабилитационного центра «Тюлень» Лора Белоиван. – Они питались со дна и съедали непригодное для них. У Димы, например, в кишечнике и желудке были камни.

Сейчас в реабилитационном центре «Тюлень» осталось девять пациентов. Специалисты не загадывают, когда они будут готовы к выпуску, но перспективными считают троих. Остальные либо еще больны, либо недостаточно набрали вес.

Сотрудники центра «Тюлень» напоминают: и сейчас в северных районах края еще можно встретить детенышей дальневосточной нерпы. Если вам попадется малыш ларги, который не пытается сбежать, не бросайте его погибать. Ни в коем случае не сталкивайте в воду истощенное или раненое животное, а постарайтесь отсечь его от моря. Свяжитесь с сотрудниками реабилитационного центра «Тюлень».

Не пытайтесь кормить малыша: молоко – яд для тюленей. Ни в коем случае не помещайте щенка в емкость с водой. Не гладьте тюленя – его укусы опасны для человека.

Фото портала Vl.ru

Автор: Отдел новостей «В»