Написать так, чтобы все влюбились в Дальний Восток Приморских писателей приглашают побороться за общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева, сообщили в пресс-службе края.

Основная задача премии – не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к региону как к территории приоритетного развития XXI века. Награда присуждается за лучшие произведения отечественных авторов, посвященных истории, быту, природе региона. На соискание премии можно выдвинуть романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальную прозу и мемуары. Обязательное условие: произведение должно быть на русском языке.

Жюри конкурса выберет лучшие работы в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Шорт-лист основных премий – не более пяти произведений. В преддверии вручения премии в разных регионах пройдет серия виртуальных круглых столов и дистанционных встреч, посвященных конкурсу. Участниками мероприятий станут писатели федерального уровня, представители министерств культуры субъектов Дальнего Востока, представители регионального отделения Союза писателей РФ, местных издательств и вузов.

Автор: Отдел новостей «В»