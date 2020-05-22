Океанариум Владивостока обещает сильно впечатлить Стайки тропических рыб, величественный скат и морская гладь на стенах – группа владивостокских художников включилась в работу по обновлению выставочных залов городского океанариума на набережной Спортивной гавани.

Во время вынужденной паузы в работе из-за сложной эпидемиологической обстановки на муниципальном предприятии проводят косметический ремонт и пополняют экспозицию, сообщили в пресс-службе мэрии.

В залах городского океанариума полным ходом идет обновление выставочных залов. За выполнение этой задачи взялась группа местных художников-декораторов. Нестандартное задание не только не остановило творцов, но и вдохновило на поиск необычных решений.

«По нашему эскизу зал должны украшать фигуры морских обитателей. Делаем их вместе. Например, фигуру ската я вырезала почти два месяца, потом за работу взялись художники, – рассказывает декоратор Юлия Прокопова. – Здесь работает коллектив талантливых художниц, их роспись уже преобразила стены океанариума. И все видят разницу между тем, что было, и тем, как стало».

Впечатлить посетителей обновленного океанариума хотят и другие участники творческой группы.

«Это очень непростая, но захватывающая творческая задача. И прежде всего хочется, чтобы было красиво, чтобы каждый посетитель заходил, смотрел, а потом еще долго оставался под впечатлением атмосферы этого места», – делится художник-декоратор, аэрограф Лия Пепел.

Помимо всего прочего, новое оформление будет эффектно подсвечено. Средства на косметический ремонт океанариума в этом году были запланированы в бюджете муниципального предприятия. Причем руководство планирует не только навести порядок на объекте, но и обновить экспозицию.

«Закупаем животных, чтобы выставка была интересна посетителям. На втором этаже в самом разгаре ремонт экзотариума. Гости смогут посетить богатую выставку рептилий и насекомых. Отмечу, что наш экзотариум – единственный на Дальнем Востоке. Экземпляры для его наполнения уже закуплены и находятся на карантине. Удалось сохранить и нашу уникальную выставку бабочек. Как только будут сняты все ограничения, мы ждем гостей и жителей Владивостока в обновленном городском океанариуме», – сказал руководитель предприятия, директор МУПВ «Лазо» Александр Суворов.

Фото Александра САФРОНОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»