Горячую воду отключают только для проведения аварийных работ 18 мая во Владивостоке завершился первый этап гидравлических испытаний на распределительных сетях ТЭЦ «Восточная» (АО «ДГК»).

После этого оперативные бригады ресурсоснабжающих предприятий приступили к устранению порывов, выявленных на изношенных участках теплосетей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Гидравлические испытания во Владивостоке возобновятся с 1 июня. Они позволят выявить слабые места в системе теплоснабжения, участки, которые нуждаются в ремонте в первую очередь, уточнили в городском управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса.

«После подачи в сети воды под усиленным давлением на слабых участках происходят порывы. Именно такая практическая диагностика является самым эффективным способом проверить состояние городских теплосетей. Сразу после выявления аварийного участка коммунальщики приступают к его ремонту или полной замене. На период работ абоненты, которые получают горячую воду через эти участки сети, отключаются от этой услуги. После окончания ремонта горячая вода вернется в дома горожан. Просим с пониманием отнестись к неудобствам, проведение таких работ необходимо для качественной подготовки к следующему отопительному периоду», – рассказал начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Кравченко.

Так, оперативные бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) в круглосуточном режиме ведут работы в Ленинском и Первореченском районах города.

Серьезный порыв во время гидравлических испытаний был выявлен на участке теплотрассы в районе Народного проспекта, 11. Сейчас оперативная бригада проводит замену участка теплотрассы и сварочные работы по этому адресу.

Тем временем с началом лета, 1 июня, во Владивостоке возобновятся гидравлические испытания теплосетей.

С 1 по 8 июня горячее водоснабжение (ГВС) ограничат у жителей Фрунзенского и части Ленинского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. Проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, для чего горячую воду отключат у жителей Первомайского и части Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ-2.

С 8 по 15 июня ГВС будет временно ограничено у части потребителей Советского района, подключенных к теплоцентрали «Вторая Речка».

С 15 по 22 июня проверке подвергнется Фадеевская теплотрасса, без горячего водоснабжения также останутся жители Ленинского района, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от теплоцентрали «Северная».

Как уже писал «В», в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией администрация Владивостока приняла решение о переносе гидравлических испытаний на первый месяц лета. Но к этому моменту первый этап весенне-летних гидравлических испытаний в дальневосточной столице уже начался.

По решению главы города Олега Гуменюка энергетики начали оперативно возвращать горячую воду в квартиры владивостокцев. Однако жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная», по техническим причинам подключили к услуге горячего водоснабжения только после завершения первого этапа гидравлических испытаний, 18 мая. В АО «ДГК» сообщают, что у этих потребителей в июне ГВС ограничивать не будут, так как весенне-летние гидравлические испытания для этих сетевых районов уже пройдены.

Специалисты подчеркивают: отключение горячей воды сейчас происходит только в случае возникновения аварийной ситуации и ремонтных работ по ее устранению. По вопросам отсутствия ГВС горожанам следует обращаться в свою управляющую компанию. Также по этому вопросу можно обращаться в диспетчерскую МУПВ «ВПЭС «Тепловые сети» по телефону 245-78-42 или в единую городскую диспетчерскую службу – 2222-333.

Автор: Отдел новостей «В»