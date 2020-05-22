Горожане борются за деревья и парковку Мэр пообещал тщательно проверить все документы на строительство на проспекте «Красного знамени»

Жители нескольких многоэтажек на проспекте «Красного знамени» протестуют против вырубки деревьев, отгораживающих их дома от проезжей части. Вместо зеленой зоны застройщик намерен возвести двухэтажный общественно-бытовой центр.

Также под застройку попадает территория, которую горожане используют как парковку для автомобилей. Причем пользуются ею жители всего микрорайона, не только ближайших к ней многоэтажек.

Глава Владивостока Олег Гуменюк накануне встретился с инициативной группой граждан, проживающих в домах № 96–104 на проспекте «Красного знамени», где началась вырубка деревьев под застройку, сообщили в пресс-службе администрации города. Цель встречи – выслушать мнения и предложения граждан, которые вышли с протестами против вырубки деревьев и самой стройки.

Мэр сообщил, что разрешение на снос зеленых насаждений администрация города отозвала. Чиновник, подписавший порубочный талон, уже не занимает эту должность. По информации специалистов управления градостроительства и архитектуры, разрешение на строительство получено еще в 2008 году, затем оно несколько раз продлевалось, последний документ выдан тоже давно – в 2017-м.

На встрече с гражданами Олег Гуменюк подчеркнул, что нынешние действия предпринимателя, затеявшего стройку, абсолютно неприемлемы.

«Первое, что обязан был сделать застройщик, – встретиться с жителями, обосновать свой проект, выслушать, какие у людей пожелания и ожидания, – высказал свою позицию мэр. – По многим объектам мы отстаиваем мнение граждан, в том числе в суде. В данном случае застройщик также должен договариваться с жителями и искать баланс интересов».

Представитель инициативной группы, юрист Дмитрий Беленький, уведомил, что уже подан иск в суд, оспаривающий правомерность вырубки, однако он может быть отозван, поскольку вырубка остановлена. Но у людей есть основания сомневаться в юридической силе разрешения на строительство, в связи с чем жители просят еще раз проверить все разрешительные документы.

Другая жительница района, Альбина Бекетова, сообщила, что больше всего люди боятся за безопасность своих домов – не начнется ли разрушение, так как, по их мнению, новый объект планируется строить слишком близко к зданиям. Также застройщик не представил никаких эскизов общественно-бытового центра и благоустройства, и такое отсутствие информации беспокоит людей. Жители возмущены вырубкой деревьев, так как зелень защищает дом от дороги.

Олег Гуменюк дал поручение специалистам мэрии еще раз проверить документы на строительство и аренду земельных участков, выданные в прошлые годы.

«Даже если нарушений не обнаружится, застройщик обязан выйти на конструктивный диалог с жителями», – заявил глава города в завершение встречи.

Этот вопрос поставлен на контроль администрации и главы Владивостока.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Александр КАРАСЕВ