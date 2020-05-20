Вопреки любой пандемии... «Жизнь все равно возьмет свое, Весна назад вернется, И шар земной, как ни кружись, Не убежит от солнца», – эти строчки поэтессы Сильвы Капутикян нам стоит сегодня повторять почаще.

Ведь вопреки любой пандемии и прочим неприятностям расцвели яблони, груши, вишни, абрикосы, черемуха, да и сирень вот-вот затуманит головы своим ароматом. На набережной ТОФ в дни, когда налетает на город бурный ветер, бьются о мол волны, разлетаясь тысячами брызг, сияющих на солнце… Все, как и в прошлом году, и десять лет назад было, и десять лет тому вперед будет… Природа умнее всех нас. А значит, ждет нас и лето с солнечными днями, и осень с урожаем, а главное – все обязательно будет хорошо.

Мы выстоим! Да, сегодня проводим время не на прогулках, а дома. Но что же делать, так надо. Тем, кто честно сидит дома, фоторепортаж Алексея Воронина о весенних приметах Владивостока. И будем брать с цветущих деревьев пример. Они-то точно знают, что жизнь восторжествует.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ