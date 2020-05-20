Коронавирус отменил экзамены и пришкольные лагеря Выпускникам советуют не отчаиваться, а младшеклассникам общаться на каникулах с учителем онлайн

Министерство образования Приморского края рекомендовало школам не позднее 20 мая отпустить детей на каникулы. Речь, конечно, идет не обо всех школьниках. Только о начальных и средних классах.

Крайний срок окончания учебы для старшего звена – 29 июня. Исключение – 11-классники. Они свой последний учебный год должны закончить не позднее 5 июня.

Рекомендуют, но настойчиво

– Понятно, что дистанционное образование никогда не сможет заменить традиционное, когда дети получают знания, сидя за партой при непосредственном контакте с педагогами. Сейчас нам нужно сосредоточиться на подготовке детей к итоговой аттестации, – пояснила выбор дат окончания учебного года министр образования Приморского края Наталья Бондаренко. – И мы надеемся, что, завершив основной образовательный процесс до 20 мая, школы сосредоточатся на консультациях по первостепенным дисциплинам выпускников, частично в очной форме. Разумеется, с соблюдением санэпидусловий, рекомендованных Роспотребнадзором.

Если смотреть с позиции закона, то окончательное решение о том, когда закончится учебный год, каждая школа принимает самостоятельно. И мы, конечно, не можем, всех заставить соблюдать эти даты. Но настойчиво рекомендуем это сделать, чтобы сохранить единое образовательное пространство на территории края. Помимо того что эти даты согласованы с Минпросвещения, под них разработаны образовательные программы для подготовки к ЕГЭ, и хотелось бы, чтобы по ним занимались выпускники всего края, а не отдельно взятых школ, – заметила министр.

Кроме того, при выборе дат учитывалась и необходимость организовать летний досуг для школьников. Речь, разумеется, не об открытии с начала июня пришкольных летних лагерей. Но педагогам все же придется поработать над онлайн-версиями каких-то развлекательных программ, которые хотя бы частично смогут занять детей летом.

Одним словом, каждая школа должна издать приказ и внести изменения в учебный график, который был составлен на 2019-2020 учебный год. Даты окончания учебного года должны быть обязательно размещены на сайте учреждения. Кроме того, графики работы школ представлены на портале «Сетевой город», во вкладке «Ресурсы», где родители при желании смогут с ними ознакомиться.

Выпускной – на встрече бывших одноклассников

Еще одно нововведение, продиктованное введенным режимом самоизоляции, надо сказать, вполне ожидаемое – отмена последнего звонка и выпускного вечера. Вернее, отменены праздники в очном формате. Но известно, что школы планируют организовать последний звонок дистанционно. Как и в какой форме пройдет праздник, зависит исключительно от креативности и фантазии педагогов и родительских комитетов. Наталья Бондаренко призвала выпускников не отчаиваться и провести праздник (в частности выпускной вечер) позже, возможно совместив его со встречей выпускников.

Экзамены – по желанию

И, наконец, еще одно нововведение, которое актуальнее даже отмены выпускного, – проведение и организация итоговой государственной аттестации. У 9-го класса в этом году ее не будет вовсе. Сначала, напомним, прошла информация об отмене экзаменов по выбору, а согласно последней информации от Минпросвещения не будет экзаменов и по обязательным дисциплинам. 9-классникам будут выставлять итоговые оценки по результатам трех четвертей (для справки: традиционно при выставлении оценки в аттестат обязательно учитывались результаты ОГЭ). Так что, скорее всего, 29 мая ребятам выставят оценки сразу по всем предметам, которые и будут в итоге проставлены в аттестат.

Повезло им? Сказать сложно. Если они планировали поступать после получения основного общего образования в колледж, ОГЭ не очень-то им был и нужен. Другое дело, если они планируют продолжать учебу в школе и дальше. Все-таки ОГЭ, по мнению самих школьников, неплохая тренировка перед ЕГЭ.

Что касается ЕГЭ, то в этом году он также необязателен. Те ребята, которые не планируют поступать в вузы, могут получить аттестат с оценками, выставленными по итогам года (то есть трем четвертям, в течение которых дети учились очно). Для поступления, допустим, в колледж, этого документа вполне достаточно. Так что ЕГЭ будут сдавать лишь те учащиеся, которые решили получать высшее образование.

Сроки проведения ЕГЭ пока неизвестны – на последнем селекторном совещании министерства просвещения с регионами было сказано, что даты экзаменов будут утверждены в ближайшее время. Причем процедура утверждения пройдет в несколько этапов: сначала на уровне правительства РФ, потом даты закрепят в Государственной думе. И только после этого они будут озвучены официально.

Между тем, по информации РБК, Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором подготовило требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии. В частности, предполагается рассаживать детей в экзаменационных аудиториях зигзагообразно, на большом отдалении друг от друга. Также обязательны измерение температуры и обработка рук антисептиком перед началом экзамена.

Кроме того, в СМИ, в том числе и в федеральных, за авторством представителей Минпросвещения появилась информация о том, что выпускникам оставят лишь те экзамены, которые нужны для поступления в вузы. В частности, уберут, например, из перечня ЕГЭ аттестацию по базовой математике. Однако на сайте ведомства эти предположения пока не подтверждены. Официально озвучат эту информацию, вероятно, тогда же, когда и опубликуют даты сдачи ЕГЭ.

Несмотря на то что скорее всего к моменту сдачи экзаменов выпускники уже получат аттестаты и официально не будут считаться школьниками, школы по-прежнему будут заниматься организацией сдачи ЕГЭ. То есть выдавать направление на экзамен, информировать ребят о том, какие предметы в какой школе будут сдаваться, а также организовывать сопровождение выпускников к месту сдачи экзамена.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Анжелина ШИЛАН