Горожане пригласили мэра в подъезд Управляющую компанию Фрунзенского района ждут разбирательства за ненадлежащую дезинфекцию в домах.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, в минувшую субботу, 16 мая, Олег Гуменюк вместе с представителями городской администрации посетил с инспекцией ряд объектов, где ведутся ремонтные и строительные работы. В их числе был и дом № 48 на Посьетской. Здесь сейчас в самом разгаре ремонт фасада. К главе города обратились жители соседнего дома № 40, которые пожаловались, что у них дезинфекцию провели лишь раз. Накопились у горожан претензии к управляющей компании и по текущему содержанию дома.

«Уборку в подъезде проводят крайне редко, а дезинфекцию провели лишь раз, сегодня утром. Такое ощущение, что знали, что к нам мэр может заглянуть», – подчеркнула местная жительница Светлана Сергеевна.

Глава города посетил этот дом и поручил специалистам провести проверку и привлечь компанию к ответственности.

К слову, нарекания у проверяющих вызвал и дом № 36 на этой же улице. Проверку здесь также провели по просьбе местных жителей. Специалисты составили соответствующие акты. Теперь управляющую компанию Фрунзенского района ждут разбирательства и штрафы.

К слову, согласно рекомендациям влажную уборку с применением дезсредств в многоквартирных домах сегодня, в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, необходимо проводить пять раз в неделю. Обработке должны подвергаться перила, поручни, дверные ручки, кнопки лифта, домофона, двери и стенки лифта.

Напомним, что администрация Владивостока разработала порядок предоставления субсидий организациям, обслуживающим в городе многоквартирные дома. В документе указывается, что УК и ТСЖ смогут получать субсидию из бюджета Владивостока на покупку моющих и дезинфицирующих средств. Для этого руководителям организаций необходимо предоставить в городское управление содержания жилого фонда заявление, чеки, отчеты о проведении дезинфекции и ряд других документов. Документы предоставляются до 25-го числа каждого месяца. До 25 мая следует подать документы на получение субсидий, компенсирующих покупку дезсредств в апреле.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»