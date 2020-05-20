Льготную ипотеку могут получить бюджетники и молодые семьи Минимальная ставка по «Доступной ипотеке» снижена в Приморье до 3,45 % (ранее она составляла 3,65 %), сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС), ставка зависит от первоначального взноса, суммы кредита, на каком рынке жилья приобретается квартира – первичном или вторичном.

«Сейчас при покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит 3,45 %, на вторичном рынке – 4,5 %. Во Владивостоке максимальная сумма ипотеки – 6 миллионов рублей, в других муниципальных образованиях края – 5 млн рублей», – прокомментировали специалисты.

Напомним, что льготный заем по программе «Доступная ипотека» выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, краевых учреждений, организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для края, научным сотрудникам, инвалидам или членам семей с детьми-инвалидами, семьям, у которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок, а также гражданам, которые имеют право на получение денежных выплат (субсидий), сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней, участникам региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.

КРЖС также реализует льготные программы: «Ипотека с государственной поддержкой» от 6,1 %, «Дальневосточная ипотека» от 1,6 %, «Семейная ипотека с государственной поддержкой» от 4,9 %.

В настоящее время корпорация осуществляет консультации в дистанционном режиме в диалоговом окне на официальном сайте кржс.рф и по телефонам: 8 (800) 250-72-10 (звонок по России бесплатный), 8 (423) 260-72-09.

Автор: Отдел экономики «В»