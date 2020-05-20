Антикризисный продукт для приморского бизнеса АНО «Микрокредитная компания Приморского края» разработала новый антикризисный продукт для бизнеса. Предприниматели смогут получить до 2,5 миллиона рублей по льготной ставке 0,5 % по упрощенному пакету документов, сообщили в пресс-службе региона.

Воспользоваться срочной финансовой помощью теперь смогут и компании, ведущие подакцизную деятельность.

Предприниматели имеют возможность оформить кредит до 2,5 миллиона рублей на срок до двух лет. Льготная ставка в первый год составит 0,5 %, а далее будет равна ключевой ставке ЦБ (сейчас – 5,5 %), а для бизнеса, осуществляющего деятельность в приоритетных направлениях в моногородах, – половина ключевой ставки (то есть 2,75 %). Заем до 300 тысяч рублей предприниматели смогут оформить на срок до 1 года. В этом случае ставка на весь период составит 0,5 % годовых.

«Мы оперативно реагируем на экономическую ситуацию и потребности бизнеса. Поскольку наша компания является государственной, учреждена правительством Приморья, то для нас главное – сделать доступный продукт, с помощью которого предприниматели смогут сохранить свое дело и сотрудников в период кризиса. Мы упростили процедуру подготовки заявки и сократили сроки ее рассмотрения – решение по предоставлению займа будет принято в течение одного дня после предоставления полного пакета документов», – заверила директор АНО «Микрокредитная компания Приморского края» Елена Карионова.

Полученные средства могут быть направлены на выплату заработной платы сотрудникам, оплату налоговых платежей, погашение арендных платежей, рефинансирование, пополнение оборотных средств, вложение в основные средства, то есть на любые бизнес-цели. Также по заявлению заемщика возможно предоставление отсрочки по оплате основного долга на период до полугода.

«Мы учли запросы и обращения от бизнеса и деловых объединений. Поэтому новым антикризисным продуктом сможет воспользоваться любой предприниматель, включенный в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ведущий подакцизную деятельность. Субсидии на эти цели будут направлены из регионального бюджета», – прокомментировала министр экономического развития региона Наталья Набойченко.

Автор: Отдел экономики «В»