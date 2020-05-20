Уровня 2019 года достигнем к концу 2020-го… От экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, так или иначе пострадали все отрасли экономики Приморья, заявила министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

По ее словам, если на первом этапе кризиса спад был зафиксирован главным образом в сфере туризма и в области торговли с КНР, то в апреле стало очевидно: кризис отразился на всей экономике региона.

«Даже промышленные предприятия, которые продолжали свою работу, вынуждены были понести дополнительные расходы на обеспечение сотрудников средствами защиты, у многих приостановились поставки из-за рубежа», – приводит слова Натальи Набойченко пресс-служба региона.

Вместе с тем краевые власти начали реагировать на ситуацию с самого ее начала. Так, за март и апрель принято пять краевых законов, направленных на снижение налоговых ставок по региональным налогам: имущественный, транспортный, упрощенная система налогообложения.

Кроме того, правительством края принято решение об «арендных каникулах». Все это делается, невзирая на финансовые потери. «Из-за уже принятых к исполнению мер бюджет недосчитается почти 5 миллиардов рублей», – отметила региональный министр.

Работа, направленная на восстановление экономики, ведется уже сейчас. Прорабатываются предложения по поддержке промышленных предприятий, расширению механизмов льготного лизинга, развитию программы переподготовки специалистов под нужды экономики края.

Однако вернуться к докризисным показателям, по мнению главы минэкономразвития Приморья, экономическая ситуация сможет не скоро.

«Весь мир будет жить по новым правилам. Если говорить о восстановлении объемов экономики, то уровня 2019 года мы достигнем только к концу 2020-го – началу 2021 годов. В этот период нам важно сохранить занятость жителей края, деятельность предпринимателей, помочь им в реализации начатых проектов. Кроме того, важным остается вопрос сохранения доходов краевого бюджета, а сегодня мы наблюдаем снижение поступлений от налогов», – обозначила она.

Работа, направленная на восстановление экономики, ведется уже сейчас. Так, для формирования национального плана действий губернатором края Олегом Кожемяко уже направлены предложения, связанные с развитием внутреннего туризма, что позволит увеличить спрос на товары и услуги приморских компаний.

«Также сейчас прорабатываем предложения по поддержке промышленных предприятий, расширению механизмов льготного лизинга, развитию программы переподготовки специалистов под нужды экономики края», – добавила Наталья Набойченко.

Справка

Чтобы ознакомиться с антикризисными мерами и послаблениями для бизнеса в условиях коронавируса, принятыми как на федеральном, так и на региональном уровнях, можно воспользоваться разделом «COVID-19. Информация для бизнеса» на сайте краевого центра «Мой бизнес», на странице уполномоченного по правам предпринимателей Приморья. Обратиться за консультацией также можно по номеру горячей линии краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел экономики «В»