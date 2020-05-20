Водителям с истекшими правами дали отсрочку МВД России опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект приказа, в котором должны будут признаваться действительными паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого года. Документ выставлен на общественную экспертизу, но можно не сомневаться, что будет одобрен, сообщила «Российская газета».

Напомним, что 18 апреля президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом подписал указ, признающий действительными в РФ паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля. Теперь же этот срок может быть продлен до 31 декабря.

Решение о продлении срока действия документов, понятно, вынужденное. Выдача некоторых из них, несмотря на компьютеризацию, требует присутствия гражданина, что влечет опасность заражения. После снятия режима самоизоляции и карантина большой наплыв граждан с просроченными документами может вызвать сбой в работе ответственных подразделений.

Однако, как сообщает сайт МВД, при экстренной необходимости паспорт все же будет выдан или заменен. Например, документ утрачен, похищен, испорчен. Или же он выдается впервые – в 14 лет.

Водителей с просроченными правами тоже не будут привлекать к ответственности до 31 декабря. При условии, что срок действия водительского удостоверения истек не ранее 1 февраля. То есть, если права закончились в январе, за руль лучше не садиться.

Но у водителей также остается возможность поменять водительское удостоверение, предварительно записавшись на это мероприятие через портал госуслуг. При главном условии: на руках должна быть действующая водительская медицинская справка, получить которую сейчас очень сложно.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»