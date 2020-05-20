Водителям с истекшими правами дали отсрочку

МВД России опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект приказа, в котором должны будут признаваться действительными паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого года. Документ выставлен на общественную экспертизу, но можно не сомневаться, что будет одобрен, сообщила «Российская газета».

20 май 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4684 (6389) от 20 май 2020
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Напомним, что 18 апреля президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом подписал указ, признающий действительными в РФ паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля. Теперь же этот срок может быть продлен до 31 декабря.

Решение о продлении срока действия документов, понятно, вынужденное. Выдача некоторых из них, несмотря на компьютеризацию, требует присутствия гражданина, что влечет опасность заражения. После снятия режима самоизоляции и карантина большой наплыв граждан с просроченными документами может вызвать сбой в работе ответственных подразделений.

Однако, как сообщает сайт МВД, при экстренной необходимости паспорт все же будет выдан или заменен. Например, документ утрачен, похищен, испорчен. Или же он выдается впервые – в 14 лет.

Водителей с просроченными правами тоже не будут привлекать к ответственности до 31 декабря. При условии, что срок действия водительского удостоверения истек не ранее 1 февраля. То есть, если права закончились в январе, за руль лучше не садиться.

Но у водителей также остается возможность поменять водительское удостоверение, предварительно записавшись на это мероприятие через портал госуслуг. При главном условии: на руках должна быть действующая водительская медицинская справка, получить которую сейчас очень сложно.

Фото Алексея ВОРОНИНА

 

Автор: Отдел новостей «В»