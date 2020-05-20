Дистанционное голосование – по возможности Дистанционное голосование будет применяться в зависимости от технических возможностей регионов. Так в Центризбиркоме прокомментировали принятый Госдумой в трех чтениях закон, который позволяет избирателям голосовать по почте или через Интернет, а также собирать подписи за кандидатов на портале госуслуг.

Законодатель определил, что принимать решение о необходимости проведения выборов в дистанционном виде будет Центризбирком, сообщает РИА «Новости». Зампред комиссии Николай Булаев подчеркнул, что такие форматы невозможно ввести везде и сразу. «ЦИК решит, есть ли в регионах условия и технические возможности. Это же не просто объявить «мы голосуем дистанционно». А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать», – сказал он.

Решение депутатов отражает новую реальность, отметила в беседе с ТАСС секретарь ЦИК Майя Гришина. «От разработок и теорий законодатель уже предлагает переходить к практике... ЦИК необходимо интенсифицировать в этой ситуации и выносить на общественный суд те наработки, которые уже есть, в виде акта ЦИК», – считает она.

Что касается голосования по почте, то такая возможность была предусмотрена для выборов в регионах и ранее, напомнила Гришина. «Но с учетом новых условий на такой вариант просто обращено внимание еще раз. Наверное, тот акт, в котором все это прописано («Временный порядок голосования по почте»), требует сейчас анализа с учетом новых наработок и новаций, которые в почте есть», – считает секретарь ЦИК.

При этом в руководстве комиссии пояснили, что дистанционные форматы не будут использоваться на общероссийском голосовании по Конституции, поскольку порядок его проведения прописан в отдельном законе. «Принимаемые сейчас проекты относятся к выборам и референдумам, но не к общероссийскому голосованию», – уточнила Майя Гришина.

Фото Сергея ПЕТРАЧКОВА

Автор: Отдел новостей «В»