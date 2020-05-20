Помощь нужна не через год, а сейчас Краевые депутаты одобрили новый пакет мер по поддержке экономики Приморья и его жителей

На внеочередном заседании Законодательного собрания Приморского края было рассмотрено 25 вопросов. Как отметил председатель ЗС ПК Александр Ролик, вынесенные на обсуждение законопроекты можно разделить на два основных блока: экономический – по поддержке отраслей экономики края, пострадавших от коронавируса, и социальный – по защите различных групп населения.

Поддержка экономики

В трех чтениях принят законопроект «О внесении изменений в статью 5 закона Приморского края «О транспортном налоге». Он разработан в целях снижения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей мере пострадавших в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что в марте был принят законопроект, снижающий ставку транспортного налога с 37,5 до 10 рублей в 2020 году для отдельных видов предпринимательской деятельности. В частности, пониженная ставка распространилась на автобусы с мощностью двигателя свыше 200 л.с. Это те автобусы, которые были задействованы в международных или экскурсионных перевозках.

В связи с тем, что индивидуальные предприниматели в текущем, 2020 году будут уплачивать налог за 2019 год, депутаты внесли изменения в статью 5 закона Приморского края «О транспортном налоге», распространив для индивидуальных предпринимателей уже принятое снижение налоговых ставок на период 2019 года. Как отметил председатель бюджетного комитета Галуст Ахоян, профильный комитет предварительно рассмотрел данный проект закона и поддержал его.

Принятие поправок приведет к уменьшению платежей индивидуальных предпринимателей по транспортному налогу уже в 2020 году.

Еще одно экономическое нововведение – упрощенный порядок для аренды федеральной земли под крупные инвестиционные проекты. Изменения внесены в статью 14 закона «О регулировании земельных отношений в Приморском крае».

Документ расширяет перечень земель, которые без торгов могут быть переданы в аренду инвесторам, чьи проекты направлены на решение социальных задач или реализуются в приоритетных для Приморья отраслях экономики. Такие предприниматели смогут получить в упрощенном порядке участок, который находится не только в краевой и муниципальной, но и в федеральной собственности.

Заключить договор аренды земли без проведения конкурсных процедур могут юридические лица, которые решили реализовать на территории Приморья масштабный инвестпроект, отвечающий критериям, установленным региональным законодательством. Также получить участок в аренду на льготных условиях можно для строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, предложение распространить действие статьи 14 краевого закона о регулировании земельных отношений на федеральные земли соответствует Земельному кодексу Российской Федерации.

Социальные инициативы

Депутаты сделали более эффективным и адресным закон о предоставлении бесплатного жилья для детей-сирот. Документ принят в третьем чтении.

В первом чтении законопроект был одобрен 6 апреля. Как пояснила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, ко второму чтению были подготовлены поправки, которые излагают проект закона в новой редакции.

«Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления дополняются в части проведения осмотра планируемого к приобретению на средства социальной выплаты (сертификата) индивидуального жилого дома или части дома и составления об этом акта осмотра. Также дополняется перечень документов, необходимых к заявлению о предоставлении сертификата», – сказала Татьяна Косьяненко.

Таким образом, исключается сама возможность приобретения детям-сиротам жилого помещения, признанного непригодным для проживания или аварийным.

Законопроект предусматривает ежегодную проверку наличия у детей-сирот права собственности либо права пользования жилым помещением по договору социального найма, что позволит органам местного самоуправления принимать решения об исключении из списка тех детей-сирот, которые утратили нуждаемость в жилых помещениях.

Также на заседании депутаты одобрили законодательную инициативу прокурора Приморского края, посвященную многодетным семьям. Предложение заключается в том, чтобы исключить земельные участки, бесплатно предоставленные многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, из перечня имущества, которое учитывается при решении вопроса о признании граждан малоимущими.

По мнению прокуратуры, сам факт получения земли в собственность под индивидуальное жилищное строительство не удовлетворяет потребность многодетных семей в жилье, так как возведение дома и его ввод в эксплуатацию занимают значительное время. Кроме того, в ряде случаев выделенные многодетным семьям участки не имеют необходимой для строительства дома инфраструктуры. Поэтому за гражданами указанной категории необходимо сохранить право на получение социального жилья.

Депутаты поддержали доводы надзорного ведомства, большинством голосов проголосовав за принятие предложенных изменений в краевой закон. Как подчеркнул председатель комитета краевого парламента по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, внесенные поправки имеют важное социальное значение и направлены на защиту жилищных прав многодетных семей, нуждающихся в дополнительной поддержке со стороны государства.

Фото пресс-службы ЗС ПК

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ