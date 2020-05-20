Спасибо вам за труд, капитан Сергеев Герою Социалистического Труда, заслуженному капитану китобойного флота, почетному гражданину города Владивостока Юрию Георгиевичу Сергееву сегодня, 20 мая, исполняется 90 лет.

Накануне этой даты корреспондент «В» связался по телефону с виновником торжества. Юрий Георгиевич сейчас отдыхает на даче за городом. Впрочем, слово «отдыхает» здесь неуместно. Юбиляр вместе с супругой Натальей Васильевной занимается огородными работами: сажает картофель, редис, всевозможную зелень. И это в столь заслуженном возрасте!

– Вчера сажали картошку, но закончить не успели. Пошел дождь, земля стала сырой. Если сегодня просохнет, продолжим огородничество. Если нет, придется подождать. А что мне еще остается делать на пенсии? – смеется Юрий Георгиевич. – Но я лопатой не копаю. Из города приезжают два сына – Анатолий и Александр. Когда-то мы хором купили культиватор, и сыновья этой техникой все вспахали. А мы с супругой копаем медленно. Мы сейчас делаем только третью часть от того, что делали раньше.

– Или четвертую, – поправляет мужа Наталья Васильевна.

– Да, или четвертую, нам много уже не надо, – Юрий Георгиевич соглашается с благоверной и опять смеется: – Наталья Васильевна дряхлеет, я дряхлею. Мы уже никуда не годные, только сажать картошку.

Ну это он лукавит, потому как оптимизму и силе духа капитана Сергеева можно только позавидовать.

…Вся жизнь его теснейшим образом связана с Владивостоком и с историей отечественного китобойного промысла, который в послевоенное время кормил без преувеличения всю страну. Родившийся и выросший в Никольск-Уссурийске, городе, далеком от моря, он с малолетства мечтал стать моряком. И непременно капитаном. В 1947-м, окончив школу-семилетку, поступил в мореходную школу юнг Главприморрыбпрома в Находке. По окончании первого года учебы курсант Сергеев проходил практику на ПТС-68 – приемотранспортном судне, переоборудованном для рыболовецких нужд. После окончания мореходки попал на китобоец «Шторм». Так начался долгий и трудный путь 16-летнего матроса 1-го класса Юрия Сергеева к заветному капитанскому мостику.

Именно здесь он понял, что такое море и рыбацкий труд и как много значит товарищеская взаимовыручка. Капитаном «Шторма» была маленькая, худенькая женщина с каким-то особым зорким взглядом – Валентина Яковлевна Орликова, единственная в мире женщина – капитан китобойного судна. Наставником начинающего моряка стал гарпунер Юрий Александрович Финаев, вместе они охотились за китами на «Шторме» два года.

В 1951-м после окончания курсов штурманов малого плавания Юрий Сергеев получил назначение на китобоец «Авангард» третьим помощником капитана. Судно входило в китобойную флотилию «Алеут». В том промысловом сезоне экипаж «Авангарда» занял в соцсоревновании третье место. В ноябре 1952-го Юрий Георгиевич получил повышение, став вторым помощником капитана, а в 1961-м уже капитаном китобойца «Величавый» совершил свой первый антарктический рейс в составе флотилии «Советская Россия». Потом было много рейсов за китами: страну надо было кормить.

Добыча китов – жаркая работа, что вполне соответствовало натуре капитана Юрия Сергеева. Его всегда отличал азарт, сочетавшийся со знанием дела, опытом промысловика. Он был грамотным судоводителем и хороший организатором. Сегодня Герой Социалистического Труда Юрий Георгиевич Сергеев признается, что, как бы трудно ни было все годы работы, он никогда не жалел о выборе своего жизненного пути.

В апреле 1971 года капитану Сергееву присвоили высокое знание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» и второго ордена Ленина. В 1982 году заслуженный капитан написал книгу «Звезда рыбака» – воспоминания о славном прошлом китобойного флота. Эти мемуары дорогого стоят, ведь это часть не только его личной биографии, но и истории трудового подвига моряков-дальневосточников. Капитан Сергеев помнит много имен своих учителей и соратников – от простых матросов и боцманов до знаменитых гарпунеров и капитанов. Благо память не подводит ветерана, несмотря на возраст.

В 2018 году Юрий Георгиевич был удостоен звания почетного гражданина города Владивостока.

Свой 90-й день рождения Юрий Георгиевич будет отмечать на даче.

– Обстановка сейчас такая, не до застолий и торжеств, – говорит ветеран китобойного флота.

Редакция газеты «Владивосток» от всей души поздравляет Юрия Георгиевича Сергеева с 90-летием! Весь наш коллектив желает ему здоровья и долгих лет счастливой жизни. Низкий поклон и спасибо вам за труд, капитан Сергеев!

Фото:

с сайта vlc.ru, из архива Юрия СЕРГЕЕВА

Автор: Сергей КОЖИН