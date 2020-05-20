Пандемия подняла цены на овощи. Зато подешевел бензин Плодоовощная продукция в Приморье в апреле подорожала разом на 9 %, сообщили в Приморскстате. Эксперты объясняют это тем, что нестабильная ситуация с пропускным режимом на границе с КНР вызвала перебои в снабжении рынка овощами. Это повлекло за собой рост цен.

Так, заметно возросла цена свежих помидоров и огурцов – на 15-21 %. Фрукты и овощи, которые не так сильно зависят от поставок из Китая (яблоки, картофель, свекла, капуста свежая, бананы, морковь), также подорожали, но на 2-9 %. Ажиотажный спрос на лимоны, вызванный пандемией, привел к росту цен на них в 2,8 раза.

Более быстрыми темпами росли в цене пользующиеся повышенным спросом бакалейные товары. Цены на соль, муку и сахар выросли на 3 %, 5 % и 9 % соответственно. Также майонез, кальмар, чай, яйца куриные, национальные сыры и брынза стали дороже на 2-3 %, рыбные консервы с маслом – на 6 %.

На 1 % возросли цены на алкогольные напитки, на 1,7 % – в сфере общественного питания.

Из промтоваров продолжали дорожать медицинские товары и медикаменты – на 4-5 %. Опережающими темпами увеличивались цены на отдельные виды электротоваров, бытовых приборов, персональных компьютеров и средств связи. На 4 % возросли цены на спички.

Ветеринарные и медицинские услуги стали обходиться дороже на 0,6-1 %.

Из приятного: цены на дизельное топливо и бензин снизились на 0,3 %. На 0,8 % подешевели услуги такси.

Автор: Отдел экономики «В»